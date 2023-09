La vie aux 7 frontières les plus dangereuses au monde pour les migrants

Les données indiquent une augmentation du nombre de décès à plusieurs passages migratoires dangereux, qui combinent des pièges naturels avec l’action de bandes criminelles et des forces de sécurité.

L’Américain Bill Frelick n’est pas facile à impressionner : avec 30 ans d’expérience à documenter les difficultés des réfugiés sur les passages dangereux à travers le monde, le représentant de l’ONG Human Rights Watch pensait avoir tout vu.

«Je pensais que je ne serais plus choqué ou horrifié, mais j’avais tort», dit-il.

La raison du choc réside dans les rapports compilés par leurs collègues à la frontière entre l’Arabie saoudite et le Yémen, où des migrants non armés – dont des enfants – affirment avoir été abattus à bout portant par les troupes saoudiennes pour les empêcher d’entrer dans le pays.

BBC News Brasil a interviewé Frelick, directeur de la division des droits des réfugiés et des migrants chez HRW, et Julia Black, membre du projet sur les immigrants disparus de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de l’ONU, pour cartographier cette frontière maritime et six autres et des zones terrestres considérées aujourd’hui comme extrêmement dangereuses pour les étrangers qui tentent d’émigrer sans papiers.

Ce sont des environnements hostiles, remplis de pièges naturels, souvent contrôlés par des trafiquants d’êtres humains ou étroitement surveillés par des gardes armés.

Malgré les nombreux risques, de nombreux immigrants considèrent ces traversées comme le seul moyen d’échapper aux conditions encore plus graves de pauvreté et de violence dans leur pays d’origine.

Découvrez ci-dessous les sept frontières considérées comme les plus dangereuses.

1) Arabie Saoudite – Yémen

Peu surveillée par les agences étrangères, la frontière saoudo-yéménite accueille un flux massif de migrants en provenance d’Ethiopie, foyer de pauvreté et de conflit dans la Corne de l’Afrique.

Le voyage de ces Ethiopiens commence sur d’autres frontières dangereuses, avec Djibouti, l’Érythrée et la Somalie. De là, ils effectuent une traversée risquée du golfe d’Aden et traversent un pays en guerre civile, le Yémen.

Et lorsqu’ils arrivent à la frontière avec l’Arabie saoudite, ils sont souvent confrontés à des explosifs et à des coups de feu tirés à bout portant par les forces de sécurité, selon un récent rapport de Human Rights Watch qui a interrogé des centaines d’immigrants et recoupé ces rapports avec des images satellite et de téléphone portable.

La BBC a également réussi à contacter des survivants : l’un d’entre eux, Mustafa Soufia Mohammed, 21 ans, a déclaré avoir perdu une jambe lorsqu’il a été abattu alors qu’il tentait de traverser la frontière il y a un an :

« On nous a tiré dessus alors que nous marchions. Immédiatement, nous nous allongeons par terre. Mais quand j’ai essayé de me lever et de marcher, une partie de ma jambe n’était plus là », a déclaré Mustafa.

« Nous parlons d’immigrés facilement identifiables, qui ne sont pas des combattants (extrémistes venus du Yémen), qui n’étaient pas armés et ne représentaient aucune menace », souligne Bill Frelick, de HRW, à BBC News Brasil.

« Et pourtant, on leur tire dessus si violemment, à un niveau choquant, même pour quelqu’un d’aussi endurci que moi. (…) Et le plus choquant, c’est le sentiment d’impunité, qu’on peut tout simplement tuer sans craindre d’avoir à répondre de ses actes.»

Le rapport de HRW a identifié 28 épisodes de meurtres entre mars 2022 et juin de cette année, avec « au moins 655 morts, mais il est probable qu’ils se comptent par milliers ». Selon Nadia Hardman, auteur du rapport, « nous démontrons de manière factuelle que les abus sont étendus et systématiques et peuvent constituer un crime contre l’humanité ».

Le gouvernement saoudien affirme prendre ces allégations au sérieux, mais rejette fermement l’allégation selon laquelle il y aurait des massacres systématiques à grande échelle.

Faisant référence à des accusations similaires portées par les enquêteurs de l’ONU, le gouvernement saoudien a déclaré que « les autorités du royaume n’ont trouvé aucune information ou preuve confirmant ou étayant ces allégations ».

2) Panama – Colombie

Une jungle inhospitalière, extrêmement humide, compacte et considérée comme presque infranchissable. Il s’agit du passage du Darién, à la frontière entre la Colombie et le Panama, disputé par les bûcherons illégaux, les trafiquants d’êtres humains et de drogue et les guérilleros restés du conflit colombien. Et là où vivent les tribus indigènes, qui craignent que ce conflit ne détruise leurs terres ancestrales.

Et en 2022, selon le gouvernement panaméen, 248 000 migrants sont passés par là – principalement en provenance du Venezuela et d’Haïti – pour entamer le dangereux voyage à pied à travers l’Amérique centrale, dans l’espoir d’atteindre les États-Unis.

Les corps de 51 migrants ont été identifiés dans la jungle en 2021, selon l’OIM, qui estime que le nombre réel de morts doit être bien plus élevé, car la majorité n’est jamais retrouvée.

Parce qu’il relie l’Amérique du Sud et les Caraïbes à l’Amérique centrale et à l’Amérique du Nord, le passage du Darién est l’un de ce que Bill Frelick de HRW appelle les « entonnoirs » du monde :

« Il suffit de regarder le monde pour identifier où se trouvent les portes d’entrée vers les continents : c’est là que se poseront de graves problèmes migratoires », a-t-il déclaré à BBC News Brasil.

3) Turquie – Iran

Un autre pays dont la situation géographique et migratoire est tout aussi complexe, car il relie différents continents, est la Turquie.

Un flux de migrants qui s’est particulièrement accru est celui des Afghans, depuis que les talibans ont pris le pouvoir du pays en 2021. Ils traversent une route dangereuse à la frontière entre l’Iran et la Turquie, avec l’intention d’atteindre l’Europe.

Il faut des heures pour parcourir des terrains montagneux et arides, sous le feu des forces de sécurité et des bandes de ravisseurs.

Ces gangs arrêtent, abusent sexuellement et torturent des Afghans – et les enregistrent sur vidéo, puis exigent une rançon des proches des victimes.

La BBC a eu accès à des reportages et à des vidéos de victimes , dont beaucoup sont enchaînées par le cou et enfermées au sommet d’une montagne, implorant leur libération.

« À tous ceux qui regardent cette vidéo : j’ai été kidnappé hier, ils exigent 4 000 dollars américains (environ 19 500 R$) pour chacun de nous. Ils nous ont battus jour et nuit sans s’arrêter », dit un homme, avec les lèvres ensanglantées et le visage couvert de poussière.

Une autre vidéo montre un groupe d’hommes complètement nus rampant dans la neige tandis que quelqu’un les fouette par derrière.

Frelick dit que, aux autres frontières turques, ceux qui tentent de traverser sont également confrontés à différents dangers.

À la frontière avec la Bulgarie, Human Rights Watch a documenté l’année dernière que « les autorités bulgares battent, volent leurs biens, déshabillent et utilisent des chiens policiers pour attaquer des Afghans et d’autres demandeurs d’asile et migrants, puis les repoussent en Turquie. »

Dix hommes ont déclaré avoir été laissés pieds nus et en sous-vêtements par des températures hivernales glaciales.

La Bulgarie n’a pas répondu au rapport, mais à d’autres occasions, elle a nié tout traitement inhumain infligé aux migrants.

4) Birmanie – Bangladesh

En Asie, une frontière a été témoin de la mort et des persécutions de centaines de milliers de personnes appartenant au groupe ethnique Rohingya, que l’ONU qualifie de « minorité la plus persécutée au monde ».

Le gouvernement birman est accusé d’avoir lancé une campagne militaire meurtrière près de la frontière avec le Bangladesh en 2017. Les autorités le nient, mais des dizaines de villages rohingyas ont été incendiés, des milliers de meurtres et de viols et l’exode forcé de 700 000 personnes de cette minorité ont été documentés, principalement vers le Bangladesh et la Thaïlande.

La fuite se faisait par voie terrestre, dans des zones boueuses sujettes aux maladies infectieuses, ou par mer, à bord de navires qui, souvent, ne survivaient pas au voyage.

Au total, l’ONU estime qu’1 million de Rohingyas vivent aujourd’hui au Bangladesh, dans la région de Cox’s Bazar, qui abrite le plus grand camp de réfugiés du monde .

Les conflits à la frontière entre le Myanmar et le Bangladesh se poursuivent.

5) Mer Méditerranée

La mer Méditerranée, qui constitue la frontière maritime entre l’Europe et les pays d’Afrique et du Moyen-Orient, est considérée comme la traversée maritime la plus meurtrière au monde. Le pape François l’appelait autrefois « le plus grand cimetière d’Europe ».

L’OIM, l’Organisation internationale pour les migrations de l’ONU, y a recensé 441 décès au cours du seul premier trimestre 2023. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis 2017.

Les traversées se font dans des bateaux improvisés et surpeuplés, souvent pilotés par des gangs et des trafiquants d’êtres humains, et sous la résistance de nombreuses autorités européennes.

L’un des épisodes les plus dramatiques s’est produit au large des côtes grecques, où un bateau surpeuplé a coulé en juin.

Environ 600 personnes étaient portées disparues en mer, la majorité venant du Pakistan, de Syrie et d’Égypte.

Les garde-côtes grecs font l’objet d’une enquête non seulement pour omission présumée, mais aussi parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir contribué à l’instabilité du bateau. Les autorités grecques nient cela et affirment que le navire a refusé de l’aide avant de couler.

« La crise humanitaire persistante en Méditerranée est intolérable. Avec plus de 20 000 personnes tuées sur cette route depuis 2014, je crains que ces décès aient été banalisés. Les États doivent réagir », a récemment déclaré Antonio Vitorino, chef de l’OIM.

6) Libye – Soudan

Et avant même d’atteindre la mer Méditerranée, de nombreux migrants africains entreprennent des voyages difficiles à travers le Sahara, traversant un désert hostile et des pays instables.

Plusieurs frontières y sont dangereuses, en provenance de pays comme la Mauritanie, l’Algérie et le Mali.

Frelick, de Human Rights Watch, pense qu’il est possible que le nombre de décès de migrants dans cette région soit similaire, voire supérieur, à ceux enregistrés lors des traversées maritimes – mais ils ne sont pas documentés.

Et parmi ces frontières, celle de la Libye se distingue par des rapports particulièrement effrayants.

« J’ai fait des entretiens très tristes avec des gens qui traversaient la Libye depuis la Somalie et l’Érythrée, en passant par le Sahara, où les trafiquants mettaient des gouttes d’essence dans l’eau pour empêcher les gens de s’hydrater », raconte Frelick. « Ensuite, ils arrêtent ces personnes et demandent une rançon pour leurs familles. Lorsqu’ils ne reçoivent pas d’argent, ils laissent les gens mourir dans le désert. »

L’ONU a récemment mené une enquête à la frontière libyenne avec le Soudan et a découvert que les migrants qui y étaient arrêtés étaient emmenés par des criminels dans des entrepôts, où ils ont été torturés et abusés sexuellement et laissés sans nourriture.

Les criminels ont envoyé des vidéos de ces personnes à leurs proches, demandant une rançon. Ceux qui n’ont pas survécu au martyre ont été enterrés dans des fosses communes dans le désert.

7) États-Unis – Mexique

L’OIM considérait la frontière entre le Mexique et les États-Unis comme « la route de migration terrestre la plus meurtrière au monde » en 2022, y recensant 686 décès ou disparitions en 12 mois.

« Ce chiffre représente près de la moitié des 1 400 décès et disparitions de migrants recensés sur le continent américain en 2022, l’année la plus meurtrière depuis le début des activités du Projet Migrants disparus de l’OIM en 2014 », précise le rapport de l’entité.

Les risques sont nombreux : d’être à la merci de la violence des gangs ou d’être arrêté par les autorités, jusqu’à être mordu par un serpent venimeux et souffrir d’une chaleur ou d’un froid extrême.

De nombreux passages dangereux

La liste ci-dessus répertorie les frontières où un grand nombre d’abus, de risques et de décès ont récemment été identifiés et documentés, mais elle est loin de couvrir toutes les frontières et tous les passages dangereux utilisés par les immigrants.

Frelick, de HRW, et Julia Black, de l’OIM, attirent également l’attention sur :

La route maritime de plus en plus meurtrière entre la République Dominicaine et les États-Unis ;

La multiplication des voyages dangereux à travers la Manche, entre la France et le Royaume-Uni, qui a renforcé le contrôle de cette traversée ;

Les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, pont entre l’Afrique et l’Europe ;

Les itinéraires empruntés par les immigrants d’Afrique de l’Est pour tenter d’atteindre l’Afrique du Sud, entre autres.

Dans le même temps, Black souligne que, au milieu des horreurs de la guerre en Ukraine, l’accueil réservé par les pays européens aux réfugiés ukrainiens est une réussite.

« Tous les États européens ont adopté une loi de protection temporaire qui permet aux Ukrainiens de traverser les frontières en toute sécurité. Et bien que plusieurs millions de personnes aient quitté l’Ukraine, nous avons enregistré une douzaine de décès », déclare Black à BBC News Brasil.

« Si l’on compare cela à presque n’importe quel autre mouvement massif de réfugiés, notamment en provenance de Syrie, d’Irak et d’Éthiopie, l’ampleur des décès est incomparable. »

« L’existence de moyens légaux permettant aux gens de se déplacer, de chercher refuge et d’arriver là où ils veulent aller est quelque chose qui évite des décès et sauve des vies », poursuit Black. « Je tiens donc à souligner que le problème ici n’est pas que les gens migrent, mais plutôt qu’ils ne trouvent pas de moyen sûr et légal de le faire. »

Lorsque le rapport lui demande s’il est possible de dresser un panorama global de la situation des migrants, elle répond :

« Il est difficile d’en être sûr, car nous ne disposons pas de données sur un grand nombre d’itinéraires et nous n’avons pas une vue d’ensemble complète. Mais le scénario que nous avons n’est pas bon. L’année dernière, nous avons enregistré un nombre record de décès dans les Amériques. Cette année est en passe d’être la plus meurtrière jamais enregistrée en Méditerranée centrale. Pour moi, ce sont des avertissements plutôt sombres.

Source: BBC