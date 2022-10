La sous-secrétaire d’État américain arrive à Nouakchott avec une délégation de haut niveau

La sous-secrétaire parlementaire américaine Victoria Nuland est arrivée dimanche à Nouakchott avec une délégation de haut niveau de son pays.

Selon un communiqué de presse du ministère mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Extérieur, dont une copie sera transmise à l’AMI, les responsables du gouvernement américain commenceront leur visite dans la région sur les développements régionaux et internationaux d’intérêt commun.

Les diplomates américains ont été accueillis à l’aéroport international de Nouakchott-Oum tounsi par l’ambassadrice, secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur, Mme El alya Mint Menkouss accompagnée d’une importante délégation de son département.

Les relations mauritano-américaines ont connu une nouvelle dynamique de changement depuis l’arrivée de la belle ambassadrice des Etats Unis d’Amérique en Mauritanie, Cynthia Kierscht. D’abord, elle est venue à Nouakchott accompagnée par sa mère pour lui faire découvrir l’hospitalité légendaire de la Mauritanie. Ensuite, elle porte le maillot de l’équipe nationale de football, soutient l’éducation et par sa baraka: nous recevons, aujourd’hui l’ambassadrice chevronnée, Victoria Nuland.

A propos de l’ambassadrice Sous-secrétaire aux affaires politiques

L’ambassadrice Victoria Nuland a prêté serment en tant que sous-secrétaire aux affaires politiques en avril 2021.

Auparavant, elle était conseillère principale au sein du groupe Albright Stonebridge, une société mondiale de conseil stratégique et de diplomatie commerciale basée à Washington, DC. Elle a également été Senior Fellow non résidente à la Brookings Institution, Distinguished Practitioner in Grand Strategy à l’Université de Yale et membre du conseil d’administration du National Endowment for Democracy.

Diplomate américain pendant 33 ans, l’ambassadeur Nuland a été secrétaire d’État adjoint aux affaires européennes et eurasiennes de septembre 2013 à janvier 2017 sous le président Obama et le secrétaire Kerry. Elle a été porte-parole du département d’État pendant le mandat de la secrétaire Hillary Clinton et ambassadrice des États-Unis auprès de l’OTAN pendant le deuxième mandat du président George W. Bush, de 2005 à 2008. Nuland a été envoyé spécial et négociateur en chef du Traité sur le contrôle des armes conventionnelles en Europe de 2010 à 2011, et conseiller adjoint à la sécurité nationale du vice-président Cheney de 2003 à 2005. En plus de deux missions à l’OTAN à Bruxelles, elle a servi outre-mer en Russie, en Chine et en Mongolie, et dans diverses affectations au Département d’État à Washington.

L’ambassadeur Nuland est titulaire d’un B.A. en histoire de l’Université Brown.