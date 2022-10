La SNIM enregistre 1,647 milliard USD du chiffre d’affaires en 2021

Publié dans africa24tv le 28 octobre 2022

La Société nationale industrielle minière(SNIM) de la Mauritanie a annoncé avoir réalisé en 2021, un chiffre d’affaires record de 1,647 milliard USD avec une augmentation de 35% par rapport au montant de 1,221 milliards USD enregistré en 2020 selon le rapport 2022 de l’entreprise. Cette embellie va permettre à la SNIM d’améliorer sa contribution à l’économie de la Mauritanie, pays dont le minerai de fer constitue le premier produit d’exportation.

“La Snim est la société la plus performante de l’économie mauritanienne. Et elle pourrait s’occuper de toutes les industries naissantes en Mauritanie, si on lui en laisse les moyens. C’est une industrie qui en savoir-faire, donc il faudra faire confiance à son expertise et puis essayer de lui donner les moyens pour qu’elle soit une société qui va à la conquête du marché africain.”

Hamidine KANE, Docteur en Économie et Intelligence Economique, Mauritanie