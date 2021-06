La situation de la covid 19 reste stable avec de légères variations d’une zone à l’autre

Nouakchott, 18/06/2021

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud a présidé, vendredi à la primature, une réunion du comité interministériel chargé du suivi de la covid-19, consacrée à la situation de la pandémie dans le pays et au déroulement en cours de la vaccination.

Le comité a constaté, après l’analyse des indices sanitaires et les statistiques disponibles sur les contaminations et les décès au niveau des zones et des structures sanitaires du pays, que la situation de la pandémie reste stable avec de légères variations d’une zone à l’autre.

Pour maintenir le cap et même enrayer les cas de contamination, le comité demande aux citoyens de continuer, sans relâcher, l’application des mesures préventives pour endiguer le fléau.

Le comité a également exprimé sa satisfaction pour les résultats de la dernière campagne de 3 jours qui a permis de vacciner 60.000 citoyens dans toutes les zones, soulignant que le vaccin restera disponible dans tous les centres de santé du pays afin préserver la santé des populations contre ce fléau.