La Russie a annoncé l’expulsion de « plus de vingt » diplomates allemands.

La Russie a déclaré samedi qu’elle expulserait un certain nombre de diplomates allemands en réponse à une mesure similaire de l’Allemagne, mais Berlin n’a pas immédiatement confirmé l’expulsion d’aucun de ses diplomates.

Et l’agence d’information d’Etat russe a rapporté, sans citer de source, que l’Allemagne expulserait plus de 20 diplomates russes.

Un responsable du ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que Berlin et Moscou avaient communiqué sur la taille de leur représentation diplomatique au cours des dernières semaines, ajoutant que l’arrivée d’un avion du gouvernement russe à Berlin était liée à cette affaire.

Les relations entre Moscou et Berlin, qui est le plus gros acheteur de pétrole et de gaz russes, sont tendues depuis que la Russie a envoyé des troupes en Ukraine en février 2022 et que l’Occident a réagi en lui imposant des sanctions.

« Les autorités allemandes ont décidé d’expulser un autre groupe d’employés des missions diplomatiques russes en Allemagne », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Nous condamnons fermement ces actions de Berlin, qui continuent de détruire l’intégralité des relations russo-allemandes », a-t-elle ajouté.

Le communiqué n’a pas mentionné le nombre de diplomates inclus dans la décision, mais a déclaré que l’expulsion des diplomates allemands a rendu la pareille à Berlin, ajoutant que Moscou limitera considérablement le nombre maximum d’employés des missions diplomatiques allemandes.

L’agence de presse RIA a cité Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, disant que Moscou expulserait plus de 20 diplomates allemands.

Le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que Moscou avait informé l’ambassadeur d’Allemagne à Moscou de ces mesures le 5 avril.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré qu’il était au courant de la déclaration russe.

source :Reuters