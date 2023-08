La réunion de la CEDEAO avec le conseil militaire du Niger est-elle susceptible d’une solution diplomatique?

Faits marquants: Deux invités de l’émission » Ma waraa el khabar » littéralemennt « Au-delà de l’actualité » ont convenu que la rencontre tenue par la délégation de la CEDEAO avec la junte militaire putschiste au Niger ouvre la voie à une résolution diplomatique de la crise. Haïba Ould Cheikh Sidaty a déclaré que la composition de la délégation ravive l’espoir d’ouvrir à nouveau la voie à l’option diplomatique. Docteur Hosni Abedi, professeur de relations internationales à l’Université de Genève, a déclaré que l’acceptation de la délégation de la CEDEAO par le Conseil militaire reflète un changement de position, qui ne peut être séparé de l’annonce d’une date pour une éventuelle intervention militaire.

L’expert africain Haïba Ould Cheikh Sidaty a déclaré que la composition de la délégation de la CEDEAO ravive l’espoir d’ouvrir à nouveau la voie à l’option diplomatique, d’autant plus qu’elle intervient simultanément à l’arrivée de l’ambassadeur américain à Niamey, malgré l’annonce de Washington qu’il ne soumettra pas ses papiers d’accréditation au Conseil.

Les déclarations des dames sont intervenues dans l’épisode consacré par l’émission « Au-delà de l’Actualité » à la réunion tenue par une délégation de la CEDEAO dirigée par l’ancien Président du Nigeria Abdul Salam Abubakar, et comprenait dans sa composition le Sultan du Sultanat de Sokoto au Nigeria, avec le conseil militaire renversé et le gouvernement nommé par celui-ci à Niamey, selon des sources officielles nigérianes à Al Jazeera.

La réunion intervient quelques heures après que la CEDEAO ait annoncé que ses commandants militaires avaient décidé de la date de leur éventuelle intervention militaire au Niger, tandis que la télévision nigérienne a diffusé des images d’avions que le Mali et le Burkina Faso auraient déployés au Niger en préparation de l’intervention de la CEDEAO, à laquelle Washington a déclaré son soutien en dernier recours pour résoudre la crise.

L’épisode « Au-delà de l’Actualité » s’interrogeait sur les chances de succès de la délégation de la CEDEAO à Niamey, l’importance de la formation d’une alliance et d’une contre-alliance sur fond de discussions sur une éventuelle intervention militaire au Niger, les conséquences possibles de cette intervention compte tenu des positions internationales à ce sujet, et dans quelle mesure la position du Mali et du Burkina Faso peut être un facteur pouvant contribuer à désamorcer les tensions? Et les chances d’en faire une confrontation régionale sur le sol nigérien.

Une course au temps

S’exprimant au-delà de l’actualité, Ould Cheikh Sidaty a expliqué que ce qui se passe est une nouvelle étape qui est une course contre la montre pour être une alternative à l’intervention militaire, qui se heurte à de nombreux obstacles qui ne se limitent pas au soutien militaire annoncé par le Niger par le Mali et le Burkina Faso, car il existe de nombreux problèmes liés au financement de l’intervention en cas de survenance de celle-ci et à la possession par la CEDEAO de la capacité de le faire.

L’expert des affaires africaines a estimé que la composition de la délégation revêt une importance particulière, car elle reflète les liens étroits entre le Nigéria et le Niger dans différents espaces, ajoutant que le Nigéria est la ligne douce de la CEDEAO, malgré sa dureté officielle, et sa présence dans cette délégation peut conduire à une solution de compromis qui n’est ni victorieuse ni vaincue.

Ould Cheikh Sidati a souligné qu’aucun président qui s’est retourné contre lui en Afrique n’a été renvoyé sauf dans le seul cas qui était en Mauritanie, et a été gradué par la démission des deux présidents qui se sont retournés contre lui, soulignant que l’issue de l’intervention militaire ne peut être prédite si elle se produit.

Commentant l’annonce par la CEDEAO d’une éventuelle intervention militaire, Sidaty a déclaré que la date de la première étincelle pourrait être déterminée, mais qu’il ne pourrait pas s’agir d’une intervention militaire rapide, et que la région entrerait dans une spirale majeure et que sa fin ne pourrait pas être confortable.

Sur la position des États-Unis, Sidaty estime que Washington est susceptible d’avoir des discussions et des contacts avec le groupe putschiste, s’attendant à ce que les putschistes présentent une proposition lors de leur rencontre avec la délégation de la CEDEAO pour les habiliter et faire l’objet de discussions et de négociations, et finalement exclu la survenue d’une intervention militaire.

Changement de position

Dr Hosni Abedi, professeur de relations internationales à l’Université de Genève, a déclaré que l’acceptation de la délégation de la CEDEAO par le conseil militaire reflète un changement de position, qui ne peut être séparé de l’annonce par la CEDEAO d’une date pour son éventuelle intervention militaire.

S’exprimant derrière la nouvelle, il a souligné que le groupe de la CEDEAO devait toucher à tous les moyens diplomatiques, ce qui l’a poussé à cette réunion malgré son annonce de fixer la date d’intervention, soulignant qu’il n’y a aucune contradiction entre cette annonce et laisser la porte ouverte aux options pour une solution diplomatique.

Il a estimé que l’annonce du soutien militaire du Mali et du Burkina Faso aux putschistes pourrait représenter un facteur dissuasif, mais elle est symbolique et ne pèse pas beaucoup dans le rapport de force face à la capacité de combat des pays de la CEDEAO, et en même temps elle préfigure une affaire sérieuse liée à la possibilité de construire de nouveaux axes à la lumière du fait que l’intervention militaire est devenue une option disponible pour régler les problèmes.

Abedi estime que l’arrivée de l’ambassadrice américaine peut être considérée comme une reconnaissance implicite de l’autorité existante au Niger alors même que Washington a annoncé qu’il ne présenterait pas ses lettres de créance, soulignant qu’avec sa présence à Niamey, il sera logistiquement difficile de mener à bien toute intervention militaire.

