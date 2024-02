La réforme foncière enjeux importants !

Il est vrai que la réforme foncière est un enjeu important pour assurer une gestion équitable et durable des terres agricoles en Mauritanie chers collègues et confrères je donne ici humblement des éléments à mon avis qu’on considère dans le cadre d’une réforme foncière :

Identification des terres emblavables comme l’a proposé notre confrère : Il est essentiel de cartographier et d’identifier les terres emblavables disponibles afin de mieux comprendre la répartition des ressources agricoles.

Consultation des parties prenantes une réforme foncière doit impliquer une large consultation des parties prenantes, y compris les agriculteurs, les communautés locales, les experts en développement rural et les autorités gouvernementales. La participation de toutes les parties prenantes est cruciale pour garantir une approche inclusive et équitable.

Il est important de protéger les droits fonciers des agriculteurs et des communautés locales, en veillant à ce qu’ils bénéficient d’un accès équitable aux terres emblavables et qu’ils puissent en tirer des bénéfices durables.

La réforme foncière peut également viser à promouvoir des pratiques agricoles durables, telles que l’agroécologie, la conservation des sols et la gestion efficace de l’eau, afin de préserver la fertilité des terres emblavables et de garantir une production alimentaire à long terme.

Une fois la réforme en place, il est important d’établir des réglementations claires et des mécanismes de surveillance pour assurer la mise en œuvre effective des nouvelles politiques foncières.

Enfin, il est essentiel que la réforme foncière soit conçue de manière à être bénéfique à l’ensemble de la communauté, en favorisant le développement économique, social et environnemental mais tout ça encore dépendra de la volonté politique…

Abdoulaziz DEME

PTFJM