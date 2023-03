La présidente du conseil régional de Nouakchott au CSW

La présidente du conseil régional de Nouakchott et présidente des cités et gouvernements locaux unis d’Afrique, Mme Fatimetou Mint Abel Malik participe depuis lundi dernier à New York (USA) aux travaux de la 67ème session de la commission de la condition de la femme (CSW).

Pendant deux semaines, des représentants de gouvernements, de la société civile, de groupes de jeunes du monde entier et de l’ONU vont examiner si l’égalité homme-femme, l’autonomisation et le développement durable peuvent être atteints à l’ère numérique.

La réunion mettra en lumière la violence en ligne et les autres dangers auxquels les femmes et les filles sont confrontées, ainsi que la nécessité d’une éducation de qualité à l’ère de l’information.

Des dizaines d’événements parallèles, dont le dialogue annuel du Secrétaire général des Nations Unies avec les groupes de femmes et de féministes de la société civile, un forum des jeunes où une attention particulière sera accordée aux voix du terrain et au niveau des communautés sont prévus au cours de la rencontre qui s’achève le vendredi 17 mars.

Dans son intervention, la présidente du conseil régional a mis en exergue, au cours d’une conférence d’acteurs internationaux, le rôle des femmes africaines et leurs efforts considérables pour relever les défis du développement, appelant à la nécessité de soutenir le secteur informel dans lequel exercent un grand nombre de femmes entrepreneurs. Elle a mis l’accent sur l’intérêt de la formation professionnelle des filles en déperdition scolaire pour leur permettre de contribuer au processus de développement.

Mme Fatimetou Mint Abel Malik a insisté, hier mardi, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des collectivités locales, en sa qualité de présidente de la commission permanente pour le développement du genre, sur la nécessité d’accorder la priorité aux femmes dans les services de base et de les intégrer en tant que partenaires essentiels et efficaces dans les stratégies de développement local et régional.

La présidente du conseil régional a également eu plusieurs rencontres avec des acteurs internationaux participant aux travaux de la CSW.