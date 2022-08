Réponse du ministère chinois des Affaires étrangères

La poursuite des exercices militaires chinois, est-elle une contre-mesure à la visite de Pelosi à Taïwan ? Réponse du ministère chinois des Affaires étrangères

Le 8 août 2022, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a organisé une conférence de presse régulière.

Le conseiller d’Etat et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi vient d’assister à la série de réunions des ministres des Affaires étrangères sur la coopération en Asie de l’Est. Comment l’orateur commente-t-il le résultat de la réunion ?

Wang Wenbin : Du 4 au 5 août, le Conseiller d’Etat et Ministre des Affaires étrangères Wang Yi a participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères Chine-ASEAN (10 + 1), à la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Chine, Japon et Corée du Sud (10 + 3), la réunion des ministres des Affaires étrangères du Sommet de l’Asie de l’Est et la réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum régional de l’ASEAN. C’est la première fois qu’une série de réunions des ministres des Affaires étrangères sur la coopération en Asie de l’Est se tient hors ligne depuis l’apparition du nouveau coronavirus. Au cours de la réunion, le Conseiller d’État et Ministre des Affaires étrangères Wang Yi a clarifié la proposition de la Chine sur la coopération Chine-ASEAN, la coopération en Asie de l’Est et la coopération en matière de sécurité régionale, et a procédé à un échange de vues approfondi avec les pays participants sur le renforcement de la solidarité et de la coordination, la recherche d’une sécurité commune en Asie, et promouvoir conjointement le relèvement et le développement.

La première est de maintenir la centralité de l’ASEAN et de pratiquer un régionalisme ouvert. Le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi a souligné qu’il était nécessaire de maintenir la bonne direction de la coopération en Asie de l’Est, de maintenir l’ouverture et l’inclusion, d’adhérer à l’approche asiatique, de consolider le cadre de coopération régionale centré sur l’ASEAN, d’élargir et de renforcer le plate-forme de coopération, et s’opposer idéologique tracer une ligne, s’opposer à l’introduction de la confrontation des camps, et s’opposer à l’impact de petits cercles exclusifs sur la structure régionale. La partie chinoise a également distribué des documents tels que le document sur le soutien de la Chine à la centralité de l’ASEAN et la liste des quatre domaines prioritaires de coopération dans les « Perspectives indo-pacifiques de l’ASEAN ». Les ministres des Affaires étrangères des pays participants ont unanimement apprécié le soutien constant de la Chine à la centralité de l’ASEAN.

Le second est d’approfondir la coopération dans la reprise post-pandémique. Le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi a plaidé pour que la coopération régionale continue d’adhérer à la « priorité du développement et à la priorité des moyens de subsistance des populations », d’augmenter les investissements dans des domaines tels que la réduction de la pauvreté, de mieux résoudre les problèmes de développement et de parvenir à un développement commun. La Chine soutient l’ASEAN dans la construction d’un centre régional de production et de distribution de vaccins et le renforcement des capacités de santé publique ; bien mettre en œuvre l’initiative de coopération en matière de sécurité alimentaire, promouvoir conjointement la sécurité et l’accessibilité énergétiques et assurer un approvisionnement énergétique stable ; soutenir la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements, et maintenir la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement. , pour construire la zone de libre-échange Asie-Pacifique et la Communauté économique Asie-Pacifique.

La Chine est disposée à mettre en place des dons spéciaux pour la coopération économique et technologique dans le cadre de l’accord régional global de partenariat économique dans le cadre du Fonds de coopération Chine-ANASE ; soutenir la construction du centre de réserve de fournitures médicales d’urgence 10 + 3, augmenter le soutien financier pour le Mécanisme de réserve d’urgence de riz 10 + 3 ; étendre l’infrastructure numérique, le commerce électronique, l’échange et la coopération dans la logistique numérique, la ville intelligente et d’autres domaines ; promouvoir la mise en place d’un partenariat 10 + 3 à faible émission de carbone.

Toutes les parties de la réunion ont convenu d’accélérer l’intégration économique régionale, de mettre pleinement en œuvre l’accord régional de partenariat économique global, d’approfondir la coopération dans les domaines de la santé publique, de l’économie numérique, du développement vert et d’autres domaines, de parvenir à un développement sobre en carbone et durable et de mieux profiter aux populations de tous les pays.

Le troisième est de maintenir la paix et la stabilité régionales. Le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères Wang Yi a souligné que la coopération régionale devait promouvoir la sécurité commune, attacher de l’importance aux préoccupations légitimes de sécurité des autres pays et les respecter, et maintenir conjointement la paix et la stabilité régionales. Tous les pays doivent respecter scrupuleusement la Charte des Nations Unies et le droit international, sauvegarder conjointement le système international avec l’ONU en son cœur et maintenir l’ordre international fondé sur le droit international, au lieu d’imposer les soi-disant « règles » d’un pays ou d’un groupe des pays sur d’autres et contraindre d’autres pays à choisir leur camp. La Chine s’oppose à la promotion aveugle de l’unilatéralisme par certaines grandes puissances, sans parler des actions illégales de sanctions et de répression.

