La police du Burkina Faso tue 40 militants islamistes dans une embuscade, selon l’armée du pays

La police du Burkina Faso a tué 40 militants islamistes, a rapporté DPA, citant un communiqué militaire.

Cinq policiers ont également été tués lors de l’attaque, selon le communiqué. Les terroristes ont tendu une embuscade à une mission de police à des fins de renseignement dans le nord-est du pays, ont ajouté les militaires.

Depuis des années, des groupes armés, dont certains ont prêté allégeance à l’État islamique et à al-Qaïda, sont actifs au Burkina Faso, un pays de la région sahélienne de l’Afrique, ainsi qu’au Mali et au Niger voisins.

Des milliers de personnes sont mortes dans le conflit avec les groupes armés et des millions de résidents locaux ont été déplacés.

Les trois pays sont dirigés par des chefs militaires qui ont pris le pouvoir lors de coups d’État militaires. Le dernier d’entre eux était au Niger le 26 juillet.

Le Burkina Faso, qui compte environ 21 millions d’habitants, est dirigé par un gouvernement militaire de transition qui, après un coup d’État l’automne dernier, a promis à la population d’éradiquer les djihadistes, mais jusqu’à présent sans succès.