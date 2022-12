La Police commémore le 37ème anniversaire de sa Fête Nationale

La Police Nationale, à l’instar de ses sœurs arabes, a célébré dimanche matin sur toute l’étendue du territoire national l’anniversaire de sa Fête Nationale, qui coïncide avec le 18 décembre de chaque année, date de la commémoration de la Journée de la police arabe dans tous les pays arabes.

La commémoration du 37ème anniversaire de la journée de la police nationale au niveau de la capitale a été marquée par l’organisation d’une cérémonie de lever des couleurs sur le parvis de la Direction Générale de la Sûreté Nationale à Nouakchott-Ouest, à laquelle a assisté les ministres de l’Intérieur et de la Décentralisation , M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Ould Boyé et de la Défense nationale, M. Hanenna Ould Sidi ;le commissaire aux Droits de l’Homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi, le directeur général de la Sûreté nationale, le général de division Mesgharou Ould Sidi, et un certain nombre d’invités.

La cérémonie a commencé par la revue par le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, accompagné du directeur général de la Sûreté Nationale, des formations des différentes branches de la Police Nationale.

A cette occasion, un ensemble de félicitations écrites a été remis par la Direction Générale de la Sûreté Nationale à un groupe d’officiers, sous-officiers et agents, en leur honneur pour leurs efforts appréciables pour le renforcement du dispositif sécuritaire au cours de l’année 2022 en cours.

Dans son allocution pour la circonstance, le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a adressé ses plus chaleureuses félicitations aux officiers, sous-officiers et agents de la Police Nationale, souhaitant à tous davantage de succès.

Il a également hautement apprécié les efforts des forces de sécurité dans les pays arabes et leur rôle de premier plan dans la mise en place d’un environnement de sécurité et de stabilité nécessaire à tout développement.

Le ministre a ajouté que le plan stratégique adopté par le département, qui vise à moderniser entièrement notre système de sécurité à l’horizon 2020-2024, a porté ses fruits, et c’est ce qui nous a poussés à constamment œuvrer à sa promotion pour accompagner les développements successifs opérés en matière de sécurité.

Le ministre a déclaré : « J’en profite pour rappeler que la notion d’État de droit, que nous tenons tous à consacrer, pour y vivre librement et en toute sécurité, exige de notre part, tous de respecter de la loi et de traiter, même avec les criminels, selon ses exigences.

Se fondant sur ce noble principe, le souci des pouvoirs publics d’assurer la sécurité, le maintien de l’ordre n’a d’égal que sa ferme volonté de respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le pays.

A son tour, le directeur général de la Sûreté Nationale a affirmé que depuis l’arrivée de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au pouvoir dans le pays, il est venu avec lui avec une nouvelle approche qui a imposé l’abolition des fêtes carnavalesques, pour y substituer des fêtes qui accompagnent les réalisations et qui coïncident avec la présentation de services réels directs et concrets.

Sur cette base, la Direction générale de la sécurité nationale a, dans les paragraphes de son agenda festif, a commencé à harmoniser les célébrations avec des réalisations sur le terrain de haute importance et d’une grande nécessité.

Nous avons commencé ces célébrations il y a peu de temps lorsque Son Excellence le Président de la République a inauguré les deux projets de sécurité les plus importants qui ont été accomplis depuis l’indépendance du pays à ce jour. Il s’agit du système de sécurité et de contrôle général de la ville de Nouakchott, le laboratoire scientifique et technique de la police, ces deux projets qui auront un grand impact positif dans l’élargissement de la base de travail et le développement des performances sécuritaires de la Police Nationale.

Le premier projet opérera dans le cadre de ce que l’on appelle la sécurité préventive à savoir devancer les opérations criminelles, poursuivre leurs auteurs, dès qu’elles se produisent.

Le second projet permet d’élargir les possibilités de l’enquête et rétrécir le champ de la recherche lorsqu’il s’agit d’endroits non couverts par la surveillance (caméras) ce qui est de nature à accélérer l’arrestation des auteurs de ces crimes et leur déferrement à la justice.

Il est soumis à la censure, ce qui accélérera inévitablement le processus d’arrestation des auteurs de ces crimes et leur traduction en justice.

J’attire toutefois l’attention sur le fait que ces deux projets n’impliquent pas nécessairement l’éradication de la criminalité. Aucun système sécuritaire n’est fiable à 100%. Toutefois ils représentent un bond en avant dans l’édifice de sécurité.

A son tour, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’intérieur, M. Mohamed bin Ali Koman, a exprimé les plus hauts sentiments d’affection et de reconnaissance à Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour son rôle éminent dans l’action arabe commune, et à travers lui, le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et le Directeur Général de la Sûreté Nationale, et à travers eux le peuple mauritanien frère.

A cet égard, il a salué la sécurité et la stabilité obtenues par la police nationale au profit du peuple mauritanien, malgré la difficulté de la tâche dans la région du Sahel, qui souffre du terrorisme, du trafic de drogue et d’autres types de trafics organisés et transfrontaliers.

La commémoration du 37ème anniversaire de la Journée de la Police Nationale s’est déroulée en présence du Procureur général près la Cour Suprême, du wali de Nouakchott- Ouest, du wali de Nouakchott- Sud, d’une représentante de la présidente de la région de Nouakchott, des responsables des structures militaires et de sécurité, et les autorités administratives et municipales.

La journée a été l’occasion d’organiser des célébrations similaires dans toutes les wilayas du pays, en présence des autorités administratives et sécuritaires de ces wilayas.

AMI