La ministre supervise une distribution de 700 sacrifices

La ministre de l’Action sociale supervise le lancement d’un programme de distribution de 700 sacrifices.

La ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme Savia mint N’Tahah, accompagnée du wali du Brakna, M. Mohamed Ould Saleck, a supervisé, vendredi à Aleg, le lancement du programme ‘’mon oudhiyeti’’, au profit des familles nécessiteuses au Brakna, au Trarza, en Adrar et au Tagant.

Dans le cadre de cette opération, qui vise à soutenir cette frange de la société, 700 personnes vont bénéficier des sacrifices.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre a indiqué que ce projet s’inscrit dans le cadre des programmes du gouvernement du Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal, qui a travaillé à la généralisation des programmes sociaux, des programmes d’accompagnement et des cash transferts à travers le pays.

Elle a ajouté que le ministère travaille dans ce contexte pour incarner les valeurs de solidarité sociale en vue de renforcer la cohésion nationale à travers des programmes de protection, de solidarité et d’assistance sociale, comprenant la prise en charge des nécessiteux et l’assistance aux citoyens exposés aux catastrophes naturelles et des crises,.

Ces programmes visent, également, les personnes handicapées et les femmes chefs de ménages à travers le financement de projets générateurs de revenus, en plus d’autres interventions à caractère social et humanitaire.

Mme la ministre a souligné que son département compte, à travers le lancement de ce programme, à faire en sorte que le soutien ne se limite pas aux moments difficiles seulement, mais aussi aux moments de joie.

De son côté, le président de la région du Brakna, M. El Moustapha Ould Mohamed Mahmoud, a exprimé sa satisfaction du lancement de cette opération, qui témoigne de l’intérêt que porte Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux habitants de cette wilaya.

A son tour, le maire d’Aleg, M. Youssef Ould Mohamed Abdellahi Ould Cheikh El Kadi, a apprécié l’attribution de sacrifice aux personnes âgées nécessiteuses, remerciant Son Excellence le Président de la République pour ce genre d’initiatives au profit des couches vulnérables.

La ministre avait, auparavant, tenu une réunion avec la Direction Régionale des Affaires Sociales, au cours de laquelle elle a suivi une présentation faite par la Directrice Régionale de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme Toutou mint Yacoub, sur les projets mis en œuvre par le ministère dans cette Wilaya.

Elle a, par la suite, visité certaines coopératives féminines à d’Aleg, et a tenu une rencontre avec des organisations et associations de féminines et discuté avec elles de diverses questions de développement et de société.

La cérémonie s’est déroulée en présence du hakem d’Aleg et des autorités militaires et de sécurité de la Wilaya.

Source: AMI