La ministre SG du gouvernement reçoit la représentante de BM

La ministre secrétaire générale du gouvernement reçoit la représentante de BM

Nouakchott.

La ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Zeinabou Mint Ahmednah a reçu en audience, jeudi à Nouakchott, la représentante résidente de la Banque mondiale en Mauritanie, Mme Christina Santos.

L’audience a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et la BM, en particulier l’appui à la plateforme qui servira à l’organisation de l’activité gouvernementale.

Le groupe de la Banque mondiale est l’une des principales sources de financement et de savoir pour les pays en développement. Il se compose de cinq institutions engagées en faveur de la réduction de la pauvreté, d’un plus grand partage de la prospérité et de la promotion d’un développement durable.

L’entrevue s’est déroulée en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, M. Ishak Sad Sidelemine et la directrice générale de la coordination de l’activité gouvernementale, Mme Salka Malaïnine Robert.