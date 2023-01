La ministre prend part à la 42ème session des ministres arabes

La ministre de l’Action sociale prend part aux travaux de la 42ème session des ministres arabes des affaires sociales

La ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme Savia Mint N’tehah a pris part, hier jeudi à Doha (Qatar), aux travaux de la de la 42ème session des ministres arabes des affaires sociales organisée sous le thème : “Droits des personnes handicapées et la pauvreté multidimensionnelle”.

Les participants à la session discutent plusieurs sujets portant, entre autres, sur la famille, l’enfance et les droits des personnes âgées et handicapées.

Dans son discours devant les participants, la ministre a indiqué que le renforcement de l’action arabe est une priorité pour la Mauritanie conformément au programme de réforme du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a insisté lors dernier Sommet d’Alger sur la conjugaison des efforts des pays arabes pour faire face aux différentes crises internationales. Elle a précisé que la Mauritanie est déterminée à travailler avec les pays dans tout ce qui peut renforcer l’action arabe, en particulier le social.

Mme Savia Mint N’tehah a également assuré que son département accorde la priorité à la prise en charge des malades handicapés, la protection de la femme, son autonomisation et sa participation au le processus de développement du pays et dans domaines politiques et sociaux, soulignant que l’action du ministère vise également l’enseignement des enfants des familles nécessiteuses dans le près-scolaire.

En marge des travaux, la ministre et ses homologues ont planté l’arabe de la famille arabe donnant ainsi le coup d’envoi de la campagne l’enracinement des valeurs de la famille.





AMI