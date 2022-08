La ministre de l’Environnement visite un site appartenant au projet de Gestion Intégrée des Ecosystèmes à Chegar

La ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mme Aïssata Diallo, accompagnée d’une délégation de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a visité, lundi, dans la commune de Chegar, moughataa d’Aleg, un site appartenant au projet de gestion intégrée des écosystèmes pour le développement humain durable en Mauritanie, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du programme élargi dit ‘’Taahoudaty’’ de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et les activités commémoratives de la semaine nationale de l’Arbre.

Cette visite a permis à Mme la ministre de s’enquérir de l’état d’avancement du projet de gestion intégrée des écosystèmes pour un développement humain durable en Mauritanie, notamment dans la zone d’intervention du projet qui couvre les zones d’El Atf d’une superficie 152355 ha (Gorgol), du triangle de l’espoir de 309502 ha et la Grande Muraille verte de 384266 ha (Brakna), d’une enveloppe financière de 10662876 dollars américains.

Le projet permettra d’accroitre le développement humain durable par la restauration des services écosystémiques et une approche de gestion intégrée des écosystèmes dans 3 zones du sud de la Mauritanie.

Ledit projet s’articule autour de 4 composantes qui visent une planification intégrée et participative aux fins du développement durable des écosystèmes, la conservation, la restauration et la gestion durable du paysage/écosystème. Il permettra aussi la réduction de la pression sur les écosystèmes au moyen d’activités génératrices de revenus et de mécanismes de financement.

Dans une allocution qu’elle a prononcée pour la circonstance, la ministre a indiqué que cette visite vient, après le lancement de la semaine nationale de l’arbre sur l’ensemble du territoire national et de l’opération d’ensemencement aérien direct qui a porté sur l’Inchiri, le Sud de l’Adrar et le Nord de Nouakchott et le Trarza , réalisé avec succès, qui dénote de l’importance qu’accorde le département à la lutte contre la dégradation des terres notamment la désertification et la déforestation conformément aux orientations du Président de la République , Son Excellence le M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et à la politique générale du gouvernement du premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal.

Elle a également indiqué que le projet de reboisement bénéficie de l’appui de la FAO et du programme des Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM-6) et s’inscrit dans le programme de l’Agence Nationale de la Grande Muraille verte.

Par ailleurs , le maire de la commune de Chegar (Moughataa d’Aleg) a salué les réalisations du Président de la République dans tous les domaines et particulièrement celui de l’environnement qui a su fournir d’excellents résultats en matière de fixation de dunes qui constitue un rempart contre l’avancée du désert et de lutte contre la désertification.

Pour le représentant de la FAO, ce projet a permis de mettre en place 14 pépinières, produisant 560 000 plants pour la mise en défens de 1400 ha en cours de plantation cette année.

Et enfin la ministre a visité les locaux de la Délégation Régionale de l’Environnement et du Développement durable au cours laquelle elle a mis à disposition du matériel horticoles et ménagers aux populations et associations locales réceptionnés dans le cadre du PROPEP. Cette distribution permettra de renforcer la résilience des populations tout en générant des emplois et des revenus.

AMI