La ministre de l’environnement réaffirme le soutien de la Mauritanie aux initiatives genre et gestion des déchets, lancées par l’Égypte

La ministre de l’Environnement et du Développement durable, Lalya Kamara, a regagné Nouakchott, mardi soir, en provenance de Charm el-Cheikh, en Égypte, après avoir participé à la 27e Conférence internationale sur le climat (COP 27).

Au cours de son voyage, la ministre était accompagnée d’une délégation de son département

De Charm el-Cheikh, Mme Lalya Kamara, a réaffirmé le soutien de la Mauritanie aux initiatives « genre » et « gestion des déchets » lancées, hier, par l’Egypte au cours de la COP 27.

Ces initiatives visent à assurer la participation des femmes dans les politiques africaines dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques, l’augmentation de la gestion et du taux d’utilisation des déchets solides de 10 à 50% en Afrique à l’horizon, avec la réduction des émissions de carbone et l’encouragement des opportunités d’investissements favorisant l’emploi vert au niveau continental.

La ministre de l’environnement et du développement durable a également participé à une présentation faite par le Royaume Uni sous le thème : « renforcement de l’adaptation et opportunités climat en faveur des femmes ». Elle a également pris part à une réunion ministérielle de haut niveau sur le dialogue autour des objectifs à l’horizon 2030 et sur le financement climat avant de tenir une réunion bilatérale avec la vice-présidente du Fonds international pour le développement agricole.

Les activités de la ministre de l’Environnement et du Développement Durable, en marge de la 27ème session de la Conférence des Parties sur le Climat à Charm El-Cheikh, ont été marquées, hier, par sa réception au pavillon mauritanien du Secrétaire Exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, M. Ibrahim Thiaw, et sa présence au lancement du Réseau des femmes africaines pour l’action climatique lors d’un dîner organisé par le ministère de l’Environnement Égyptien en l’honneur des femmes ministres participant à la 27ème session de la Conférence des Parties sur le climat dans la ville égyptienne de Charm el-Cheikh.

