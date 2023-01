La ministre de l’Environnement participe à une réunion ministérielle pour présenter les enjeux prioritaires pour développement des pays du Sud.

La ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mme Lalya Kamara, a participé, vendredi à Nouakchott, par visioconférence à une réunion ministérielle préparatoire au sommet du G20 qui se tiendra à New Delhi du 09 au 10 septembre 2023.

Cette session, organisée par la présidence indienne, vise à recueillir les points de vue des pays du Sud sur les questions prioritaires dans le domaine du développement afin de les intégrer dans l’ordre du jour de ce sommet.

A cette occasion, la ministre de l’Environnement et du Développement durable a présenté les priorités de la Mauritanie face aux défis auxquels il fait face, en mettant l’accent sur les mesures qui ont été prises et les perspectives de développement et de résilience économique et sociale.