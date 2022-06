La ministre de l’Environnement  et du Développement Durable rencontre le représentant de l’UNICEF

La ministre de l’Environnement et du Développement durable Aissata Daouda Diallo a rencontré mardi le représentant de l’UNICEF Mark Lucy à Nouakchott, accompagné du responsable du programme eau et assainissement de l’UNICEF.

La conférence a porté sur les domaines de coopération entre le ministère de l’Environnement et du Développement durable et l’UNICEF, en particulier la gestion de l’eau et la propreté.

Le ministre a souligné l’importance de l’intervention de l’UNICEF dans notre pays, en particulier la protection des enfants, ainsi que les efforts dans de nombreux domaines liés à la protection des ressources naturelles et à la protection de l’environnement.

Enfin, elle a souligné l’importance de la coopération entre les parties pour intégrer les droits de l’enfant dans les stratégies de lutte contre le changement climatique et la dégradation de l’environnement.