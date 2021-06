La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable reçoit l’Ambassadeur de France

La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, SE Madame Marieme Bekaye, a reçu en audience lundi 07 Juin, dans son bureau, M. Robert Moulié, ambassadeur de France, accrédité en Mauritanie, accompagné de M.Pierre Yves Bertrand, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle à l’Ambassade de France à Nouakchott et Mme Bénédicte Brusset, Directrice de l’Agence Française de développement -Mauritanie.

La rencontre a porté sur les différents aspects de la coopération bilatérale entre la Mauritanie et la France dans le domaine de l’environnement et du développement durable, et plus particulièrement sur l’appui à l’initiative de l’Accélérateur de la Grande Muraille Verte pour la Sahel et le Sahara, dont l’annonce a été faite lors du One Planet Summit pour la biodiversité, organisé conjointement par la France, les Nations-Unies et la Banque mondiale et auquel, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a salué et y a assisté en janvier 2021.

Lors de cette entrevue, les parties mauritanienne et française ont abordés aussi des questions portant sur l’assistance technique de la coopération française au bénéfice du département de l’environnement et du développement durable ainsi des projets de l’AFD en matière de développement durable et de résilience des populations face aux changements climatiques.

Les entretiens se sont déroulés en présence du Conseiller juridique du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, M.Ahmed Ould Zein, du Directeur chargé du Climat et de l’Economie Verte, M.Sidi Mohamed Ould El Wavi et du Directeur de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte, Monsieur Hussein Legraa.