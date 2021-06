La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable reçoit l’Ambassadeur de Belgique

La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Madame Marieme Bekaye a reçu en audience, mardi, Son Excellence Monsieur Marc Trenteseau, Ambassadeur de Belgique, accrédité en Mauritanie.

Les deux parties ont passé en revue les actions de coopération entre la Belgique et la Mauritanie, dans les domaines de l’environnement et du développement durable et les perspectives de les développer davantage.

L’accent a été notamment mis sur l’importance de la ceinture verte de Nouakchott quia été réalisée dans le cadre de la coopération avec le Royaume de Belgique.

La réunion a porté également sur le programme national de reboisement et des gestions durable des ressources forestières, inscrit au Programme prioritaire de Son Excellence Monsieur le Président de la République (ProPEP).

L’audience s’est déroulée en présence de Messieurs Motonobu Kasajima, délégué général Wallonie-Bruxelles et Nabil Hajjar, consul honoraire de Belgique.

Etaient présents également le Conseiller technique chargé de la Coopération et des partenariats et le Directeur de la Protection des Espèces et des Milieux au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.