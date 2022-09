La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable en visite à la Grande Muraille Verte

La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a effectué ce mardi matin, une visite de travail au siège de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV), accompagnée du Secrétaire Général, M. Sadvi Ould Sidi Mohamed et du Directeur de l’ANGMV, Monsieur Sidna Ould Ahmed Ely.

Cette visite a été l’occasion pour le Directeur de présenter les réalisations de l’agence à Madame Layla Kamara qui a pu s’enquérir de l’état d’avancement des différents projets dont les activités visent la gestion durable des terres et des ressources naturelles pour renforcer les capacités de résilience des populations face aux effets du changement climatique. L’ANGMV a aussi pour mission de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations par le développement d’activités génératrices de revenus et la valorisation des savoir-faire locaux.

Pour rappel, la Mauritanie figure parmi les onze pays membres de l’initiative Panafricaine de la Grande Muraille Verte dont elle abrite le siège de la Coordination Régionale depuis 2014.

A l’issue de sa visite, la Ministre a tenu à rappeler l’importance que son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Cheikh El Ghazouani accorde à l’initiative de la Grande Muraille Verte, qu’il a identifié comme levier de développement local et de désenclavement des territoires. Elle a ainsi invité l’agence à redoubler d’efforts et à mobiliser toutes les ressources techniques et financières nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés à l’horizon 2030 à travers la coalition nationale de la GMV qu’il conviendra d’opérationnaliser dans les plus brefs délais.