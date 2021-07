La ministre de l’Enseignement supérieur visite des établissements relevant de son ministère

Nouakchott, 01/07/2021

Dans le cadre d’une prise de contact et d’information, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Amal Sidi Cheikh Abdallahi a visité, jeudi à Nouakchott, des établissements relevant de son ministère.

Tout d’abord, la ministre a fait le tour des différents services de son département et a suivi des explications présentées par les directeurs centraux sur le fonctionnement des différentes directions.

Par la suite, la ministre a tenu une réunion avec les responsables soulignant que l’objectif pour elle est de s’enquérir des conditions de travail et des problèmes que rencontre le personnel du ministère.

La ministre a, par ailleurs, visité les locaux de l’inspection générale du ministère et a suivi des explications sur les missions de chaque direction et service et sur les conditions de travail.

Au terme de sa visite, la ministre a exhorté les fonctionnaires au respect des horaires officiels et de s’acquitter de leurs missions convenablement en veillant à rapprocher l’administration des citoyens.

Elle a également insisté sur l’importance d’une exploitation optimale et rationnelle des ressources humaines et financières.

Au cours de cette visite, la ministre était accompagnée du secrétaire général du ministère, M. Ahmedou Oud kheteyra.