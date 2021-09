La ministre de l’Enseignement supérieur reçoit un groupe d’experts

La ministre de l’Enseignement supérieur reçoit le groupe d’experts chargé d’élaborer la stratégie nationale pour la recherche scientifique et l’innovation

Son Excellence la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Madame Amal Sidi Mohamed Cheikh Abdallahi, a reçu ce matin le groupe d’experts chargé d’élaborer la stratégie nationale de la recherche scientifique et de l’innovation, qui effectue une visite de travail d’une semaine dans notre pays.

La visite de la délégation a pour but de préparer l’élaboration de la stratégie nationale de la recherche scientifique et de l’innovation, qui permettra à la recherche scientifique et à l’innovation d’être un levier de développement social et économique durable et global, conformément au programme de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Au cours de la visite, le groupe d’experts rencontrera des acteurs du domaine de la recherche scientifique, dans le cadre de l’appui technique apporté par l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), à travers son mécanisme de soutien à l’élaboration d’une stratégie nationale de recherche et d’innovation, financé par l’Union européenne.