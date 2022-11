La ministre de l’Enfance rencontre son homologue d’Ouzbékistan

La ministre de l’Enfance rencontre la ministre du préscolaire d’Ouzbékistan.

La ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme Savia Mint N’tahah a rencontré, hier mercredi, à Tachkent (Ouzbékistan), , Agripina Shin, la ministre du préscolaire d’Ouzbékistan.

Des discussions ont porté sur les mécanismes de renforcement de coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine de la petite enfance.

La rencontre s’est déroulée en marge des travaux de la Conférence mondiale sur l’éducation et la protection de la petite enfance (EPPE), organisée par l’UNESCO en Ouzbékistan.

A propos de la Conférence mondiale sur l’éducation et la protection de la petite enfance

La Conférence mondiale sur l’éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) réaffirmera le droit de chaque jeune enfant à des soins et à une éducation de qualité dès la naissance et exhortera les États membres à renouveler et à élargir leur engagement et leur investissement pour garantir que l’accès de toutes les filles et de tous les garçons à une petite enfance de qualité le développement, les soins et l’éducation préscolaire afin qu’ils soient prêts pour l’enseignement primaire.

La conférence est accueillie par la République d’Ouzbékistan et organisée par l’UNESCO.

Mme Savia Mint N’tahah a participé avec la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, la ministre de l’éducation préscolaire de l’Ouzbékistan, Agripina Shin et d’autres personnalités importantes à l’événement le plus important de la dernière décennie pour la petite enfance qui a lieu du 14 au 16 novembre en Tashkent, Ouzbékistan.