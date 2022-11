La ministre de l’Action sociale reçoit le chargé d’Affaires à l’ambassade des Émirats Arabes Unis.

Mme Savia Mint N’Tahah, ministre de l’Action sociale, de de l’Enfance et de la Famille a reçu, ce lundi à Nouakchott, SEM. Al Hassan Al Shamili, chargé d’affaires à l’ambassade de l’État des Émirats Arabes Unis en Mauritanie.

Les deux parties ont discuté des voies et mécanismes de renforcement de la coopération entre les deux pays frères, notamment en ce qui concerne les questions de l’action sociale, de l’enfance et de la famille, et en particulier de l’importance de la chaîne familiale, que le secteur lancera prochainement.

La rencontre s’est déroulée en présence de M. Ebaye Ould Tolba, directeur de la chaîne Al-Ousra, et de Mme El Ghalaouiya, directrice des programmes de la chaîne.

Il est à noter que les relations entre la Mauritanie et les Émirats Arabes Unis sont exemplaires.

Deux milliards de dollars, c’est le montant versé par les Émirats arabes unis à la Mauritanie.

Le prince Mohammed Ben Zayed en avait fait l’annonce, pour rappel, au cours de la visite à Abou Dhabi du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

« Nos pays ont une longue histoire de relations solides. Aujourd’hui, nous avons de nombreuses occasions d’approfondir ces liens, de renforcer la coopération dans divers domaines et de nous consulter sur les problèmes et les développements dans la région », a écrit sur son compte Twitter le prince Mohammed Ben Zayed lors de la visite officielle du Président de la République à Abou Dhabi.