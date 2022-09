La ministre de l’Action sociale lance le plan“femmes productrices”

La ministre de l’Action sociale lance le programme “femmes productrices”

La ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la famille, Mme Saviya Mint N’Tehah, a supervisé samedi soir à Atar, en compagnie du wali de l’Adrar, M. Diack Abdel Razak, le lancement dans l’Adrar du plan ” Femmes productrices” qui s’inscrit dans le programme du Président de la République “Ewlewiyati” visant à promouvoir le développement local et à appuyer les activités féminines dans le but de contribuer efficacement au bien-être social.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, la ministre a affirmé que les trois premières années du mandat du Président de la République ont constitué un point de changement positif vis-à-vis des questions du développement durable, précisant que les nécessiteux ont été pris en charge, que les aides sociales ont été doublées et que toutes les couches sociales où qu’elles se trouvent dans le pays ont été favorisées dans un climat paisible et marqué par l’efficacité, comme le montre la politique général du gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud.

La ministre a noté que son département exécute de nombreux programme de développement qui axent sur l’autonomisation économique, politique et sociale des femmes en milieux urbain et rural , car étant conscient du grand rôle que joue la femme dans l’économie et l’autosuffisance alimentaire. Elle a cité parmi ces programmes ceux des projets générateurs de revenus et de la promotion de l’enseignement préscolaire dont bénéficie la wilaya de l’Adrar, cette année.

Elle s’est félicité, par ailleurs, de l’importance de la saison des pluies cette année, soulignant qu’elle supervise, à cette occasion, à partir de la wilaya de l’Adrar le lancement d’un programme de développement visant à renforcer la productivité de la femme .

La ministre a indiqué que pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, 300 coopératives féminines productrices dans onze communes des moughataas de l’Adrar bénéficieront de ce programme.

Ce programme, a-t-elle dit, est représenté par la signature d’une convention complémentaire avec le groupement féminin du crédit et de l’épargne dans le cadre de laquelle bénéficieront 250 groupements féminins dans les moughataas d’Atar, Chinguity, et Aoujeft de financements destinés à soutenir la production agricole. Les financements destinés aux coopératives de la moughataa de Wadane seront eux aussi distribués aux bénéficiaires qui ont été déjà déterminés.

la ministre a précisé que le lancement du plan permettra de financer des projets générateurs de revenus pour une enveloppe de 60 millions d’anciens ouguiyas.

la cérémonie a été l’occasion de signer un mémorandum d’entente entre la ministre de l’Action sociale et Mme Ba Aichata , présidente du groupement féminin de l’épargne et du crédit au terme duquel cette dernière se charge de veiller sur l’opération de suivi et de recouvrement des montants faisant l’objet de prêts sans intérêts.