La méditation traditionnelle. Par Abdoulaziz DEME

La méditation traditionnelle !

La médiation traditionnelle des aînés et des aînées dans la résolution des conflits fonciers et litiges en Mauritanie est un aspect important de la culture et de la tradition locales la preuve du cas de R’kiz . Il semble que cette pratique repose sur l’autorité morale des aînés au sein de la communauté et vise à trouver des solutions qui préservent l’harmonie sociale et évitent que les conflits ne s’aggravent.

Cette approche met l’accent sur la réconciliation, la compréhension des problèmes et la recherche de compromis acceptables pour toutes les parties impliquées.

Il est intéressant de noter que la personne mentionne que cette méthode a été progressivement remplacée par l’application stricte de la loi, ce qui a créé plus de problèmes que de solutions.

Cela souligne les défis auxquels notre société et confronté lorsqu’ellencherche à équilibrer les traditions anciennes et les exigences de l’État de droit moderne.

La médiation des aînés et des aînées semble être particulièrement adaptée à la résolution de conflits fonciers, litiges ou familiaux, où des solutions flexibles et adaptées au contexte local peuvent être nécessaires.

Il est important de reconnaître la valeur de telles pratiques traditionnelles tout en cherchant à les intégrer de manière appropriée dans le cadre plus large de la justice et de la résolution de conflits.

Abdoulaziz DEME

Le 12 Février 2024