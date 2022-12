La Mauritanienne Berdis s’aventure dans le domaine agricole.

Berdis est fière d’être la première jeune femme d’affaires mauritanienne active dans le domaine agricole.

Tunis (dpa) – Au début, rien ne prédisposait la jeune mauritanienne Berdis Mohamed (33 ans), diplômée de littérature arabe, à s’aventurer dans le domaine agricole. Pourtant, elle a réussi à transformer une terre familiale négligée, en un projet d’entreprise, devenant, ainsi, la première jeune femme d’affaires mauritanienne active dans le domaine agricole.

Le projet a commencé avec l’idée de cultiver du riz dans un village au sud de la capitale, Nouakchott, sur les rives du fleuve Sénégal. Berdis, a, en effet, décidé de cultiver une terre délaissée, d’une superficie de 25 hectares, appartenant à sa famille. Elle a soumis son étude de projet au bureau de la Banque mondiale (BM) à Nouakchott et obtenu un soutien de la Banque consistant en deux moteurs de pompe à eau. En 2012, elle a démarré la culture du riz. Évoquant ses débuts, elle a confié à la dpa : « Mon cursus académique qui n’a rien à voir avec l’agriculture ne m’a pas découragé à s’aventurer dans ce domaine. Je suis diplômée en littérature arabe ».

« Je possédais un lopin de terre, mais Je n’ai pas été en mesure de fournir le reste des exigences pour concrétiser l’idée du projet. Par conséquent, j’ai eu recours à la fourniture de semences et de machines agricoles auprès de grands agriculteurs. Je paie le prix des semences et de la location des machines après la récolte. Je leur donne des quantités de riz au lieu de l’argent. Cette situation a duré 6 ans. En 2019, j’ai fondé mon entreprise », a-t-elle ajouté.

Le développement du rendement de la terre a incité Berdis à créer une petite entreprise spécialisée dans la mise en conserve du riz, dénommée « Berdis Rice ». Berdis emploie actuellement 4 ouvriers, répartis entre le travail de la terre et l’entreprise.

La crise économique engendrée par la pandémie de la Covid-19 n’a pas entravé ses activités. Bien au contraire, elle lui a permis de diversifier ses produits, car le gouvernement mauritanien a exhorté les gens à atteindre la sécurité alimentaire. Du coup, « Berdis Rrice » a ajouté à la culture du riz, celle des légumes.

L’entreprise produit actuellement 6 tonnes de riz par hectare. Le projet est en mesure de faire mieux à l’avenir s’il dispose d’autres équipements agricoles. Berdis est fière d’être la première femme mauritanienne à avoir investi le domaine agricole, domaine qui était l’apanage des hommes. « La mentalité masculine rejette la participation des femmes à l’investissement dans la terre. J’ai brisé ce stéréotype, c’était difficile, mais pas impossible. », s’est-elle félicitée.

