La Mauritanie stimule les investissements industriels après la découverte de nouvelles réserves de gaz au large des côtes du pays

Le pays mauritanien a accéléré le rythme du réveil des réserves de gaz sur sa côte atlantique avec l’attribution de nouveaux contrats d’exploration, sous l’œil attentif de l’Union européenne

Publié dans atalayar le 16 octobre 2022 par Enrique Fernández

La Mauritanie a signé un accord d’exploration et de partage de la production de gaz avec la compagnie pétrolière britannique British Petroleum (BP) et la société américaine Kosmos Energy dans un champ situé dans les eaux atlantiques mauritaniennes. Selon l’agence de presse EFE, la Mauritanie commencera à produire du gaz naturel liquéfié pour la première fois à partir de novembre ou décembre 2023, selon le ministre mauritanien du Pétrole, Abdeslam uld Mohamed Saleh.

Le ministre a précisé que la première production aura lieu sur le site gazier de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) dans le Golfe de Guinée, situé au large de la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Le champ, considéré comme l’un des plus grands du golfe de Guinée, pourrait produire jusqu’à 10 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an pour un coût total de 4,6 milliards de dollars. Selon le ministre mauritanien, la GTA est l’un des projets les plus profonds au monde et nécessite l’utilisation de nouvelles technologies qui seront utilisées pour la première fois.

Le ministère mauritanien du Pétrole, de l’Énergie et des Mines a déclaré dans un communiqué que le champ, baptisé « BirAllah », contient des réserves de près de 2,26 milliards de mètres cubes de gaz, ajoutant que la part de l’État mauritanien dans les recettes sera de 29 %. Il a expliqué que la production du gisement en temps voulu fournit des ressources gazières suffisantes pour réaliser des options de liquéfaction du gaz permettant à la Mauritanie de devenir un futur producteur de gaz. Les études techniques du projet devraient être achevées dans un délai de 30 mois, après quoi une décision finale d’investissement sera prise au cours du premier semestre 2025.

La soif de gaz de l’Union européenne, qui touche déjà des pays comme le Bangladesh, pourrait trouver en la Mauritanie un grand allié avec lequel elle pourrait conclure différents accords. Bien que les réserves de gaz naturel en Afrique soient importantes et que des pays d’Afrique du Nord comme l’Algérie disposent déjà de gazoducs reliés à l’Europe, le manque d’infrastructures et les problèmes de sécurité ont longtemps empêché les producteurs d’autres parties du continent d’accroître leurs exportations.

Le champ situé au large des côtes du Sénégal et de la Mauritanie devrait initialement contenir environ 425 milliards de mètres cubes de gaz, soit cinq fois plus que tout ce que l’Allemagne, fortement dépendante du gaz, a utilisé en 2019. Mais la production ne commencerait pas avant le début de l’année prochaine.

Cela ne contribuera pas à résoudre la crise énergétique déclenchée en Europe par la guerre de la Russie en Ukraine. Néanmoins, Gordon Birrell, un cadre de BP, co-promoteur du projet, a déclaré que les travaux « ne pouvaient pas tomber plus à propos » alors que l’Europe tente de réduire sa dépendance au gaz naturel russe pour les usines, les centrales électriques et le chauffage domestique.

Dans une nouvelle étape qui conforte son projet de faire de ce domaine vital son troisième pilier économique après les minéraux et les richesses marines pour renforcer ses ressources financières, la Mauritanie a accéléré le développement du tissu industriel du pays. Le gouvernement a depuis longtemps concentré son attention sur les ressources gazières, de sorte que ses futurs rendements l’aideront à consolider des réformes économiques en rupture avec le passé dans le traitement des investissements et de la production, dans le but de passer de l’autosuffisance au stade de l’exportation. Les Mauritaniens espèrent que les richesses gazières du pays contribueront à améliorer leurs conditions de vie et à offrir des possibilités d’emploi aux jeunes, le chômage atteignant 30 % dans ce pays de quelque 4 millions d’habitants.

Les experts du secteur estiment qu’avec le début de l’exploitation des réserves de gaz découvertes, la Mauritanie deviendra le troisième exportateur de gaz du continent africain après le Nigeria et l’Algérie.

Source: Atalayar