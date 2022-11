La Mauritanie signe un mémorandum d’entente avec BP.

Aujourd’hui, mardi, la société BP a signé un protocole d’accord avec le gouvernement mauritanien, selon lequel un programme innovant pour explorer les capacités du pays dans la production d’hydrogène vert à grande échelle.

Le mémorandum de compréhension a été signé devant le président de la Républlique, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani aujourd’hui lors d’une réunion en marge du Sommet des Nations Unies sur le climat, par le ministre de l’Énergie Abdel Salam Ould Mohamed Saleh, d’une part, et PDG de BP Bernard Looney, PDG de BP pour le gaz et l’énergie à faible teneur en carbone, Anja-Isabel Dotzenrath, directeur exécutif adjoint pour la production et les opérations de la société britannique British Petrolium, Gordon Pearl, et le vice-président régional de BP en Mauritanie et au Sénégal, M. Emil Ismailov, d’autre part.

En vertu de l’accord, BP mènera un certain nombre d’études pour évaluer la faisabilité technique et commerciale de la production d’hydrogène vert en Mauritanie.

La capacité de production attendue par le projet pourrait atteindre jusqu’à 30 GW pour la production de 2 Mtpa d’hydrogène vert par an, si les études sont concluantes.

« Nous développons déjà l’un des projets de gaz les plus innovants au monde en partenariat avec le gouvernement mauritanien », a déclaré Anja-Isabel Dotzenrath. Nous sommes maintenant destinés à étendre notre partenariat énergétique à faible teneur en carbone en explorant les possibilités de diriger l’hydrogène vert dans le monde, qui peut mettre la Mauritanie au premier plan de la transformation de l’énergie. »

BP mettra initialement une campagne de collecte de données avec des études pour évaluer l’adéquation des ressources éoliennes et solaires dans des emplacements sélectionnés pour une production d’énergie renouvelable généralisée et la production d’hydrogène vert.

