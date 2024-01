La Mauritanie rouvre son ambassade dans la capitale libyenne

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération, Mohammed Salem Ould Merzoug a annoncé la réouverture de l’ambassade de son pays dans la capitale libyenne, Tripoli.

Cette annonce est intervenue lors de sa rencontre avec le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah jeudi, alors qu’il dirigeait une délégation de responsables mauritaniens, selon la plateforme Hakomitna sur Facebook.

Merzoug a présenté un message du Président mauritanien à Dbeibah confirmant la profondeur des relations entre les deux pays, et la nécessité de travailler à la coordination des efforts au niveau de l’Union du Maghreb arabe et de l’Union africaine.

Dbeibah a noté les relations entre les deux pays, la nécessité de poursuivre la coopération dans tous les domaines, d’accroître la coopération économique, de créer des opportunités pour les fabricants libyens et le secteur privé de présenter leurs activités en Mauritanie, et d’organiser des expositions et des activités économiques à Nouakchott similaires à ce que le Ministère de l’Économie et du Commerce général ait fait dans le passé.

Il a également salué les efforts de la Mauritanie pour unifier les efforts politiques dans les pays du Maghreb afin d’avoir une vision unifiée de toutes les questions.

traduit par Rapide info

Source: libyaobserver.ly