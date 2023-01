La Mauritanie représentée au congrès minier mondial en Arabie Saoudite.

Riadh, la capitale saoudienne, accueille mardi et pendant trois jours, la deuxième édition du congrès minier mondial à laquelle participent plus de 200 intervenants venus de différents pays du monde.

La Mauritanie sera représentée à ce congrès par le ministre du pétrole, de l’énergie et des mines Abdessalam ould Mohamed Saleh.

Ce congrès qui se tient sous le haut patronage du roi Selmane Ibn Abdel Aziz Al Saoud examinera un ensemble de sujets liés au secteur minier, les développements économiques et environnementaux dans le monde qui affectent l’industrie minière dans la région, les pratiques environnementales et sociales de par la concurrence et l’égalité des chances.

Il se penchera également sur ce que sera la société minière dans l’avenir, l’adéquation entre l’offre et la demande et le rôle de la région pour combler le fossé.

Lors d’une conférence de presse, l’ingénieur Khaled El Moudeyfir, vice-ministre saoudien des industries et la richesse minière a dit que ce congrès constitue une tribune mondiale globale qui offre l’opportunité aux investisseurs, les sociétés minières et les parties concernées par les mines de par le monde, de se rencontrer et d’être édifiés sur les possibilités et les opportunités du secteur minier dans les régions naissantes.

Ce congrès doit être précédé de la deuxième conférence ministérielle annuelle le 10 janvier avec la participation de 60 pays représentés par 40 ministres et 18 hauts responsables en plus de 10 organisations régionales et internationales.

La réunion abordera une série de sujets, notamment le développement de la région, l’augmentation de ses contributions aux chaînes de valeur et d’approvisionnement des minéraux critiques, la promotion d’une exploitation minière responsable et durable et l’augmentation de la valeur de la richesse minérale de la région.

Source: Sahara medias