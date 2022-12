La Mauritanie réduit les taxes sur les captures des pêcheurs nationaux

Infobae – 30 Décembre 2022

Nouakchott, 30 déc. Le Ministère mauritanien de la Pêche a annoncé une baisse des taxes sur les captures des bateaux de pêche nationaux dans le but de soutenir les investisseurs mauritaniens dans ce domaine et grâce à l’abondance des poissons sur les marchés locaux.

Ces réductions ont été décidées ce vendredi lors du conseil des ministres, comme l’a rapporté le ministère de la Pêche dans un communiqué.

Selon la même source, la réduction de 67% des tarifs sera appliquée sur les cargaisons des navires dont le produit est destiné au marché local.

Cette réduction d’impôt vise à inciter les investisseurs du secteur de la pêche à promouvoir les pêcheries à destination des Mauritaniens car la quantité de poisson disponible sur les marchés intérieurs est longtemps considérée comme insuffisante, ce qui a entraîné une hausse de son prix.

Quant aux quantités de captures orientées vers le stockage ou l’exportation, elles bénéficieront d’une réduction d’impôt de 50%.

Ces réductions entreront en vigueur à partir de janvier 2023, a précisé le ministère, ajoutant que l’application de ces mesures permettra qu’il y ait des quantités suffisantes du produit mauritanien sur le marché national et renforcera sa compétitivité sur les marchés internationaux.

Le secteur de la pêche en Mauritanie contribue pour 231 millions d’euros de recettes budgétaires directes, et fournit 704 millions d’euros de recettes en devises pour le pays en plus de contribuer pour 174 millions d’euros à la création de la richesse nationale. Le secteur a créé 66 000 emplois directs et des dizaines de milliers d’emplois indirects. EFE