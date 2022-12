La Mauritanie presse l’Algérie pour la réalisation de la route Tindouf-Zouerate

Publié dans Yabiladi par Mohammed Jaabouk le 13/12/2022

Le mémorandum d’entente pour la construction de cette route a été signé en décembre 2021, lors de la visite d’Etat effectuée par Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à Alger.

La Mauritanie accentue sa pression sur le gouvernement algérien pour le lancement de la construction de la route Tindouf-Zouerate. Le projet a été au centre des entretiens, lundi 12 décembre à Alger, entre le ministre mauritanien de l’Equipement et des transports, Nani O. Chrougha, et le ministre algérien des Travaux publics, de l’irrigation et des infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, rapportent des médias à Nouakchott.

A cette occasion, les deux parties ont mis l’accent sur «l’importance du projet de la route reliant Tindouf à Zouerate, car elle va permettre aux opérateurs algériens d’accéder aux marchés africains et consolidera par ailleurs la coopération économique entre les deux pays», indique le ministère algérien dans un communiqué.

Pour rappel, l’Algérie et la Mauritanie avaient conclu, à Alger le 28 décembre 2021 lors de la visite d’Etat effectuée par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, un mémorandum d’entente pour la construction de ladite route, longue de 773 km. Le voisin de l’Est s’est engagé, alors, à financer entièrement la réalisation du projet, en échange d’une concession d’exploitation d’une durée de dix ans. Depuis, l’exécution de la voie terrestre accuse du retard. Le président Abdelmadjid Tebboune n’a signé qu’en mars dernier le décret portant ratification du mémorandum.

La Mauritanie espère que la mise en service de la route contribuera au développement des zones septentrionales du pays.

