La Mauritanie participe à un sommet africain sur le climat

La Mauritanie participe lundi à un sommet africain sur le climat de trois jours dans la capitale kenyane Nairobi.

La délégation mauritanienne au sommet était conduite par le ministre de l’Économie et du Développement durable, Abdessalam Ould Mohamed Saleh, et comprenait des représentants des ministères de l’Économie, du Pétrole et de l’Environnement.

Apporter prospérité et bien-être à la population croissante de l’Afrique sans plonger le monde plus profondément dans la catastrophe climatique n’est pas une proposition abstraite ou un souhait sincère, mais une vérité scientifiquement prouvée, a déclaré le président kenyan William Ruto.

Ruto a appelé la communauté internationale à fournir des fonds au continent africain pour réduire le fardeau de la dette des pays africains.

Il est à noter que les Émirats Unis ont promis mardi 4,5 milliards de dollars d’investissements pour les énergies propres en Afrique, lors d’un premier sommet qui va discuter des effets du changement climatique et rechercher des solutions afin de promouvoir le potentiel du continent en tant que puissance verte.