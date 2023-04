La Mauritanie exprime ses sincères condoléances au Yémen après l’incident de la bousculade

La République islamique de Mauritanie a exprimé ses sincères condoléances à la République sœur du Yémen, – gouvernement et peuple confondus – suite aux lourdes pertes qui ont résulté de la bousculade à Bab al-Yémen dans la ville de Sanaa.

C’est ce qui ressort d’un communiqué publié jeudi par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, dont une copie a été obtenue par l’Agence mauritanienne d’information.

En voici le texte intégral :

« Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur a appris avec une profonde tristesse la nouvelle des lourdes pertes qui ont résulté de la bousculade intervenue à Bab al-Yemen dans la capitale yéménite, Sanaa.

En cette douloureuse occasion, le ministère présente ses plus sincères condoléances et l’expression de sa sincère sympathie à la République sœur du Yémen, à son gouvernement et à son peuple, et prie Allah, le Seigneur Tout-Puissant de couvrir les martyrs de sa grande miséricorde et d’assurer aux blessés un prompt rétablissement.