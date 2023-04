La Mauritanie examine sa coopération avec le groupe africain de la banque mondiale.

La délégation mauritanienne participant aux réunions annuelles du fonds monétaire international (FMI) et le groupe de la banque mondiale à Washington a tenu une réunion de travail avec le directeur exécutif et le représentant du groupe africain à la banque mondiale Abdel Salam Bellow.

Cette réunion intervient à la veille de la réunion des ministres et les gouverneurs du deuxième groupe Afrique à la banque mondiale.

Selon le ministère mauritanien des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, l’ensemble des questions de coopération et de partenariat entre la Mauritanie et cette institution financière internationale ont été examinées tout comme les moyens à même de développer ce partenariat dans l’intérêt des deux parties.

La délégation mauritanienne à ces discussions est composée du ministre des affaires économiques et la promotion des secteurs productifs Ousmane Mamoudou Kane, le ministre des finances, Isselmou ould Mohamed M’Badi et le gouverneur de la banque centrale de Mauritanie, Mohamed Lemine O. Dhehbi.

Source: Sahara medias