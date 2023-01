La Mauritanie et le Niger montrent la voie de sortie au Mali et au Cameroun

CHAN-2022

Après des années d’échecs et d’attente, la Mauritanie savoure enfin, grâce notamment à cette victoire qui chasse le Mali du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux-2022 lors de la 3e journée du groupe D qui s’est déroulée mardi au stade Miloud-Hadefi d’Oran. Une victoire qui a filé du changement opéré au retour des vestiaires, par Mamadou Sy, qui prenait le meilleur sur Souleymane Coulibaly pour propulser un centre de Sidi Amara de la tête au fond des filets (1-0, 53e). C’est lui qui a montré la voie surtout à ses coéquipiers pour maintenir le rythme de jeu et éviter aux Maliens qui n’ont pas démérité de revenir à la marque «on est venu avec la détermination de gagner en image d’abord ensuite de nous imposer parmi les équipes qui ont une large expérience, pour nous c’est la première fois que nous atteignons les quarts de finale». C’est le CHAN-2022 qui leur permet de se hisser à un niveau des grandes courses footballistiques. Ils sont en quarts de finale. Une immense victoire, qui restera dans les annales. Probablement, l’une des rencontres les plus spectaculaires de toute l’histoire du football, tant le scénario était imprévisible. Ils veulent et espèrent rentrer chez eux avec la première étoile. L’avis reste théoriquement et pratiquement impossible. Mais en football rien n’est à écraser. «On a démarré cette compétition avec une mission, aller le plus loin possible et c’est la grosse surprise de ce CHAN-2022 ! Finaliste de la précédente édition et considéré comme un des favoris au coup d’envoi de la compétition, le Mali a été battu et éliminé par la Mauritanie (0-1) dès le premier tour. Après les matches nuls entre le Mali et l’Angola (3-3) et entre la Mauritanie et l’Angola (0-0), les Mourabitounes terminent en effet en tête du groupe D et s’emparent de la seule place qualificative pour les quarts de finale, un niveau qu’ils atteignent pour la première fois et qui les verra affronter le Sénégal vendredi dans un autre derby. Alors qu’un match nul avec buts suffisait à les qualifier, les Maliens pourront regretter de ne pas avoir su concrétiser leur domination durant une première période complètement en leur faveur et sans le moindre tir tenté par les Mauritaniens. De quoi offrir un nouvel exploit au sélectionneur Amir Abdou et au football mauritanien. Pour le Mali, en revanche, il faudra se remettre de cette grosse désillusion…

Le Niger dompte les Lions Indomptables

Une autre surprise vient éclairer cette compétition ce mardi à Oran. Après celle de la Mauritanie, qui a éliminé le Mali dans la poule D (1-0), c’est autour du Niger de prier le Cameroun de ranger ses affaires et quitter le CHAN, après sa défaite sur un score maigre de (1-0) dans le groupe E. C’est bien le Mena qui termine en tête et affrontera le Ghana samedi en quarts de finale. «Éliminés alors qu’un match nul leur suffisait pour passer, les Lions Indomptables locaux auront payé cher pour apprendre que dominer n’est pas gagner. En effet, les hommes de l’ancien Nantais Saidou Alioum ont monopolisé le ballon à hauteur de 70% mais ils ont eu bien du mal à déstabiliser le bloc adverse et à se procurer des occasions dignes de ce nom», rapporte un envoyé spécial d’un journal africain. En effet, le Niger a su se montrer beaucoup plus percutant pour exploiter les failles d’une défense camerounaise pas toujours imperméable. Durant un second acte haché et qui avait du mal à se décanter, le Cameroun finissait par se faire punir. Badamassi transformait le coup-franc en force au premier poteau avec la complicité involontaire de Thomas Bawak, qui déviait le ballon de l’épaule (1-0, 69e). Les Camerounais disposaient enfin d’une énorme occasion pour égaliser sur coup franc et se qualifier au bout du temps additionnel, mais ils cafouillent dans la surface. De quoi entériner l’exploit du Mena.

H. Hichem

Source: LNR