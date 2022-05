La Mauritanie condamne l’attaque terroriste qui a visé des installations civiles en Egypte

MAECME

La Mauritanie a condamné la lâche attaque terroriste qui visé des installations civiles dans une zone à l’Est du Canal de Suez, en République Arabe d’Egypte.

Elle a affirmé, dans un communiqué rendu public samedi par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur dont une copie est parvenue à l’AMI, sa solidarité totale avec l’Egypte dans tout ce qui garantit sa sécurité et sa stabilité.

Voici le texte intégral de ce communiqué:

» Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a appris avec une grande tristesse la nouvelle de la lâche attaque terroriste qui a visé les installations civiles dans une zone à l’Est du Canal de Suez en République arabe sœur d’Egypte.

En présentant ses sincères condoléances à l’occasion de ces victimes à la République Arabe d’Egypte, direction, gouvernement et peuple, notre pays souhaite prompt rétablissement aux blessés et affirme sa solidarité totale avec l’Egypte dans tout ce qui garantit son droit à la sécurité et à la stabilité ».AMI