La Mauritanie condamne fermement l’attentat à Istanbul.

La Mauritanie condamne fermement l’attentat à la bombe perpétré à Istanbul.

La République islamique de Mauritanie a exprimé sa ferme condamnation de l’attentat à la bombe qui s’est produit à la place Taghsim à Istanbul, en Turquie.

Le ministre turc de l’Intérieur Suleiman Soylu a accusé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) de l’attentat qui a fait au moins 06 morts et une centaine de blessés. Une fillette de 9 ans et une autre fille de 15 ans figuraient parmi les victimes de l’attaque non revendiquée dans la rue ultra-populaire en milieu d’après-midi. Au total, 24 blessés ont été hospitalisés lundi, dont six en soins intensifs. De son côté, le PKK, qui mène une lutte armée avec Ankara depuis près de quatre décennies, nie toute implication.

La condamnation a été rendue publique dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur.

Voici une traduction du texte du communiqué :

« Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et les Mauritaniens de l’Extérieur condamne fermement l’attentat à la bombe qui a eu lieu aujourd’hui, 13 novembre 2022, dans le quartier Taghsim d’Istanbul, en Turquie.

Au moment où le ministère exprime sa pleine solidarité avec le gouvernement et le peuple turcs frères à la suite de cet acte terroriste odieux, il implore Allah le Tout-Puissant d’entourer de sa miséricorde et de ses félicités les citoyens innocents qui ont été victimes, souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. »