La Mauritanie condamne avec fermeté l’attentat suicide à Djeddah

La Mauritanie a condamné avec fermeté l’attentat suicide qui a eu lieu dans la ville de Djeddah, dans le Royaume frère d’Arabie saoudite.

Dans un communiqué publié dimanche par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, dont une copie est parvenue à l’AMI, la Mauritanie a exprimé son total soutien à aux efforts déployés par les autorités saoudiennes pour faire face aux menaces sécuritaires.

Voici le texte de ce communiqué :

« Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur condamne avec fermeté l’attentat suicide qui a eu lieu le 10 août 2022 dans la ville de Djeddah dans le Royaume frère d’Arabie saoudite.

Le ministère salue la grande efficacité des forces de sécurité saoudiennes qui a permis de déjouer cet acte lâche, implorant Allah le Tout-Puissant d’accorder prompt rétablissement aux blessés.

Le ministère saisit cette occasion pour exprimer réitérer son total soutien à tous les efforts déployés par les autorités saoudiennes pour faire face aux menaces sécuritaires et aux mesures qu’elles prennent pour préserver la stabilité de leur pays et assurer sa sécurité et celle de ses citoyens et des étrangers qui y résident. »