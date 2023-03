La Mauritanie commémore la Journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes

Les activités commémoratives de la Journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes, fixée le 6 mars de chaque année, ont débuté ce lundi, à Nouakchott. Les activités en question sont organisées par le commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action humanitaire et aux Relations avec la Société civile, en coopération avec le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, sous le slogan “Lutter contre les pratiques esclavagistes est de la responsabilité de tous.”

Au cours de la cérémonie, la loi 031-2015 qui criminalise l’esclavage et punit les pratiques esclavagistes a été présentée ainsi que l’Autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes, et l’esclavage dans le contexte du droit international.

Le commissaire adjoint au commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action humanitaire et aux Relations avec la Société civile, M. Rassoul Ould El Khal, a déclaré que la promulgation par la Mauritanie de la loi 031-2015 criminalisant l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes constitue un tournant décisif et un changement radical dans la manière de traitement des questions liées à ces pratiques et un engagement ferme pour éliminer toutes les formes d’exploitation.

Il a souligné le renforcement de l’arsenal juridique national par la loi 2020-017 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à la protection des victimes, et la création d’une instance nationale au sein du secteur concerné par la lutte contre la traite des êtres humains, leur protection et leur prise en charge.

M. Rassoul Ould El Khal a indiqué que le secteur œuvre à la promotion de la culture des droits de l’homme en coordination avec les partenaires, notamment à travers l’organisation de séries d’ateliers et de campagnes de sensibilisation dans le but de faire prendre conscience de la gravité de ces pratiques et de la nécessité de les éliminer, conformément aux engagements de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le Commissaire a appelé les organisations de la société civile et tous ceux qui s’intéressent aux droits de l’homme à s’engager dans l’effort national visant à combattre et à éliminer les pratiques esclavagistes, en travaillant en conformité avec les dispositions de l’arsenal juridique national et les accords internationaux en la matière.

A son tour, le représentant du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, M. Djibou Hamadou, a exprimé l’honneur du bureau de coopérer avec le commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action humanitaire et aux Relations avec la Société civile et le Bureau international du travail en Mauritanie aux fins d’accompagner le gouvernement mauritanien dans sa mise en œuvre de la loi criminalisant l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes.

Il a affirmé que le Haut-Commissariat continuera à mobiliser tous les efforts pour soutenir le gouvernement mauritanien et tous les partenaires impliqués dans la lutte contre l’esclavage, notant en même temps les relations étroites de coopération entre le gouvernement mauritanien et le Haut-Commissariat.

La cérémonie s’est déroulée en présence des secrétaires généraux des ministères de la Justice, de l’Action sociale, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, du Mécanisme national de Prévention de la Torture, de l’Observatoire national des Femmes et des Filles, du maire de Tevragh-Zeina, des représentants des organisations internationales travaillant sur le terrain, et des responsables des forums régionaux de la société civile au niveau de Nouakchott.