La Mauritanie affirme que ses citoyens au Soudan n’ont pas été blessés

Aujourd’hui lundi, le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a confirmé que les ressortissants mauritaniens au Soudan n’ont pas été blessés.

Et le ministère – dans un communiqué- a exhorté ses citoyens à faire preuve d’une vigilance et d’une prudence totales et à respecter toutes les instructions et mesures de précaution émises par les autorités locales.

Dans sa déclaration, le ministère des Affaires étrangères a souligné qu’il suit de près, par l’intermédiaire de l’ambassade à Khartoum, les conditions de la communauté mauritanienne pour vérifier ses conditions.

Le gouvernement mauritanien avait appelé toutes les parties soudanaises à privilégier le langage du dialogue et de la raison pour résoudre les problèmes posés d’une manière qui garantisse la préservation des acquis du peuple soudanais et l’unité de toutes ses composantes, et a confirmé son appel aux Soudanais de faire preuve de retenue.

Le gouvernement mauritanien a affirmé qu’il suit avec une grande préoccupation la situation actuelle en République du Soudan et la grave escalade sécuritaire qui l’accompagne et qui affecte la vie des citoyens et la stabilité du pays.