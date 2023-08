La junte nigérienne rencontre les envoyés nigérians avant le sommet avec les dirigeants régionaux

NIAMEY, 9 août (Reuters) – La junte militaire nigérienne a rencontré mercredi deux envoyés nigérians, offrant l’espoir d’un dialogue avant un sommet avec les dirigeants régionaux qui pourrait aboutir à une action militaire pour restaurer la démocratie.

Les pourparlers ont eu lieu alors que le Niger accusait la France de violer son espace aérien, d’attaquer un camp militaire et de libérer des « terroristes » pour saper le pays. Paris a nié les accusations.

L’officier de l’armée Amadou Abdramane, parlant au nom des dirigeants du coup d’État, a fait ces allégations dans une déclaration vidéo sans fournir de preuves, attisant les tensions avant la réunion de jeudi des chefs d’État ouest-africains, qui devraient discuter des options, y compris une action militaire contre la junte.

« Ce à quoi nous assistons est un plan visant à déstabiliser notre pays », a déclaré Abdramane.

Le ministère français des Affaires étrangères a rejeté ces accusations, affirmant que son avion opérait en vertu d’un accord existant avec les forces nigériennes et que ses troupes se trouvaient dans ce pays d’Afrique de l’Ouest à la demande des autorités légitimes.

Au cours de son affrontement, la junte a repoussé les ouvertures diplomatiques des envoyés africains, américains et des Nations Unies. Les dirigeants de la junte ont fait une exception en rencontrant mercredi deux envoyés du président nigérian Bola Tinubu, qui préside également la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dans la capitale Niamey, a indiqué une source gouvernementale nigériane.

Les envoyés – d’éminents chefs traditionnels Lamido Muhammad Sanusi et Abdullsalami Abubarkar-ont été autorisés à entrer dans le pays malgré la fermeture des frontières.

Seul Sanusi a rencontré le chef de la junte, le général Abdourahamane Tiani, tandis que son homologue a rencontré d’autres représentants à l’aéroport.

« Cela s’est bien passé », a déclaré Sanusi aux journalistes à son retour à Abuja sans donner plus de détails.

DÉTENTION « CRUELLE »

Le parti du président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, a accusé la junte, qui a pris le pouvoir le 26 juillet, de le maintenir, lui et sa famille, en détention « cruelle » et « inhumaine » à la résidence présidentielle.

Dans un communiqué appelant à une mobilisation nationale pour les sauver, le parti PNDS-Tarayya a déclaré mercredi que les Bazoums n’avaient ni eau courante, ni électricité, ni accès à des produits frais ni à des médecins.

Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré que les États-Unis étaient très inquiets pour la sécurité de Bazoum et cherchaient toujours à renverser la prise de contrôle militaire.

« Nous continuons de collaborer avec nos partenaires dans la région. Nous continuons à dialoguer avec d’autres gouvernements » , a-t-il déclaré lors d’un briefing.

Les troupes américaines sont au Niger avec les forces françaises, italiennes et allemandes dans le cadre des efforts internationaux pour combattre les insurgés islamistes dévastant la région du Sahel en vertu d’accords avec le gouvernement civil désormais déchu.

La rhétorique contre l’ancienne puissance coloniale française a été une caractéristique des coups d’État dans la région au cours des deux dernières années, y compris au Mali et au Burkina Faso, dont les dirigeants de l’armée soutiennent fermement les généraux désormais aux commandes à Niamey.

La junte a révoqué les pactes militaires avec la France, mais Paris a rejeté cette décision, affirmant qu’elle n’avait pas été prise par les autorités légitimes du Niger.

DÉFI INTERNE

Le coup d’État a été déclenché par la politique intérieure mais a dégénéré en un drame international. La CEDEAO, les Nations Unies et les pays occidentaux ont fait pression sur la junte pour qu’elle démissionne, tandis que le Mali et le Burkina Faso ont promis de la défendre.

La scène politique s’est complexifiée mercredi alors que l’ancien rebelle Rhissa Ag Boula a annoncé un nouveau Conseil de la Résistance pour la République (CRR) visant à réintégrer Bazoum.

« Le Niger est victime d’une tragédie orchestrée par des personnes chargées de le protéger », a déclaré le communiqué d’Ag Boula. La CRR utiliserait « tous les moyens nécessaires » pour arrêter la prise de contrôle militaire et soutiendrait la diplomatie internationale, a-t-il déclaré.

Le défi lancé par Ag Boula fait planer le spectre d’un conflit interne au Niger, qui jusqu’au coup d’État était un allié important pour l’Occident dans une région où d’autres pays se sont tournés vers la Russie.

Les puissances occidentales craignent que l’influence russe ne se renforce si la junte nigérienne suit l’exemple du Mali en éjectant les troupes occidentales et en invitant des mercenaires du groupe russe Wagner.

Ag Boula a joué un rôle de premier plan dans les soulèvements des Touaregs, un groupe ethnique nomade du nord désertique du Niger, dans les années 1990 et 2000. Comme de nombreux anciens rebelles, il a été intégré au gouvernement sous Bazoum et son prédécesseur, Mahamadou Issoufou.

La fermeture des frontières et de l’espace aérien par le coup d’État a coupé les approvisionnements et entravé l’aide. La prise de contrôle a également entraîné des sanctions financières étrangères contre l’un des pays les plus pauvres du monde.

Source: Reuters