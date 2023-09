La junte malienne reporte l’élection présidentielle de février pour des « raisons techniques »…

La junte militaire du Mali s’attend à un léger retard dans les élections présidentielles prévues en février pour des raisons techniques, a-t-elle déclaré lundi, promettant un nouveau calendrier à une date ultérieure.

Le Mali devait organiser le premier tour de scrutin le 4 février 2024, et un second tour deux semaines plus tard.

Le communiqué de la junte indique que la décision de retarder le vote destiné à ramener le Mali à l’ordre constitutionnel après les coups d’État militaires d’août 2020 et de mai 2021 était due à plusieurs facteurs, notamment un différend avec une entreprise française au sujet d’un registre de bases de données civiles.

(Reuters)

Source : france24.com