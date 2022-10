La Jordanie réaffirme son soutien à l’autonomie sous souveraineté marocaine

Le Royaume Hachémite de Jordanie a réaffirmé, à New York, son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, en soulignant le caractère « sérieux et réaliste » de l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume pour trouver une solution politique à la question du Sahara marocain.

« La Jordanie salue l’adhésion positive du Maroc frère aux efforts visant à trouver une solution politique définitive et de compromis à la question du Sahara, à travers l’initiative d’autonomie », a affirmé, l’ambassadeur, représentant permanent de Jordanie auprès de l’ONU, Mahmoud Daifallah Hmoud.

Il s’agit d’une initiative qui s’inscrit dans le droit fil des résolutions afférentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU, a-t-il indiqué dans une intervention devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Dans ce contexte, l’ambassadeur jordanien a réaffirmé le soutien de son pays au plan d’autonomie comme mécanisme “sérieux et réaliste” qui tienne compte des spécificités de la région ainsi que de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc, ajoutant que l’initiative marocaine s’inscrit en droite ligne de la Charte des Nations Unies.

Hmoud a, par ailleurs, mis en avant les efforts entrepris par le Maroc en vue de renforcer la dynamique de développement dans la région, d’améliorer les conditions de vie des populations locales et de faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19.

Il s’est en outre félicité de l’ouverture de 29 consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla, dont celui de la Jordanie à Laâyoune.

Par la même occasion, le diplomate jordanien a salué le respect total par le Maroc de l’accord de cessez-le-feu, appelant toutes les parties à préserver la paix et la stabilité dans la région.

Hmoud a, de même, exprimé le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour le Sahara, Staffan de Mistura visant à faciliter la relance du processus politique, tout en saluant la coopération totale du Maroc avec l’émissaire onusien afin de trouver une solution politique au différend régional sur le Sahara marocain.

Source: albayane