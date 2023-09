La guerre civile aggrave la crise humanitaire déjà grave au Soudan. Comment pouvez-vous aider

La guerre civile au Soudan, qui a éclaté au début de cette année, se poursuit, exacerbant une crise humanitaire déjà grave dans le nord-est de l’Afrique.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations de l’ONU, plus de 4,25 millions de personnes ont fui depuis le début des combats entre l’armée soudanaise et les paramilitaires en avril. L’agence rapporte que plus de 3,2 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays, tandis que plus de 900 000 autres ont fui vers les pays voisins comme l’Égypte, le Tchad et l’Éthiopie.

Parmi les centaines de morts et les milliers de blessés figurent de nombreux civils. Les femmes, les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables, car de plus en plus de cas de violence domestique et sexuelle à leur encontre sont signalés.

Les organisations humanitaires sont sur le terrain pour fournir de l’aide aux réfugiés. Cliquez pour aider ceux qui en ont le plus besoin pendant cette situation actuelle.

Source : cnn.com