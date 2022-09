La France met un journaliste syrien en danger

Par François Bougon

Journaliste, chargé du pôle International à Mediapart

Hussam Hammoud, 30 ans, est originaire de Raqqa, dans le centre de la Syrie. Sa carrière de journaliste-activiste a débuté au moment de la révolution contre Bachar al-Assad en 2011. Depuis, il n’a cessé de témoigner de la réalité dans son pays, malgré les dangers encourus, pour différents médias internationaux, parmi lesquels Mediapart.

En octobre 2019, avec sa femme et ses deux enfants, menacé par différents groupes armés, il a dû fuir en urgence Raqqa et a pu rejoindre la Turquie. Il a reçu il y a quelques semaines et hier encore des menaces de mort parce qu’il enquête sur les cellules de financement de l’État islamique présentes en Turquie. Depuis plusieurs jours, il ne sort quasiment plus de chez lui, et vit avec la peur d’être attaqué dans la rue.

Ce départ précipité et bien d’autres éléments de son histoire personnelle et professionnelle, il les a détaillés longuement aux fonctionnaires de l’ambassade de France d’Ankara. Il leur a raconté son activisme contre Bachar, son combat ensuite contre l’État islamique, son arrestation par des djihadistes étrangers, la torture…

Mais, lundi 5 septembre, il a reçu un courriel type de rejet. Une abomination.

Hussam Hammoud attend des explications plus précises. Nous aussi. Il est encore temps pour la France d’être à la hauteur de ses valeurs sur ce dossier. Le rejet de sa demande d’asile est une abomination de la part de l’État français, et une indignité qui rejaillit sur nous-mêmes en tant que citoyens de ce pays, et journalistes.

