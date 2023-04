La Fondation Sahel pour La Défense des droits de l’homme , l’Appui à l’éducation et à la paix Sociale

Communiqué de presse : Liberté pour le journaliste Al-Salik Zaid

La Fondation Sahel adresse ses plus chaleureuses félicitations au peuple mauritanien à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr. Nous adressons nos meilleurs vœux à nos chers compatriotes avec qui nous souhaiterions partager la joie de l’Aid El Vitr. Mais notre joie est incomplète et inachevée en raison de l’arrestation du jeune journaliste mauritanien, Salek Zaid, en détention préventive dans l’un des commissariats de police d’Arafat depuis bientôt trois jours, période qui pourrait s’allonger en raison de la fête de l’Aïd. Le journaliste a été convoqué après une publication dans laquelle il parlait de facilité de certains citoyens de posséder des armes pendant que d’autres n’ont pas le droit de s’en procurer.

Salek Zaid est considéré comme étant l’un des pionniers les plus éminents du journalisme d’investigation et des médias sociaux en Mauritanie.

Ainsi, nous condamnons fermement cette arrestation arbitraire et nous affirmons ce qui suit :

1- La Fondation Sahel se tient fermement et résolument aux côtés de Saleck Zaid, qui est soumis à l’arbitraire, à l’arrogance et au mépris des sentiments de la famille du jeune homme, qui s’apprêtait à célébrer le premier Aïd avec sa femme et son fils en bas âge.

2- Nous appelons tous les journalistes, blogueurs et militants des droits de l’homme à se tenir aux côtés du journaliste Al-Salik Zaid et à participer à une campagne de plaidoyer collectif pour exiger sa libération immédiate.

3- Au niveau de la Fondation Sahel, nous continuerons notre lutte pour la défense de la liberté d’expression, pour la justice, la liberté et les droits de l’homme en Mauritanie.

Nouakchott le 21 avril 2023

Le bureau exécutif