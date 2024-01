La DGSN prend de nouvelles mesures pour maintenir l’ordre du trafic routier

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) prend de nouvelles mesures pour maintenir l’ordre du trafic routier.

Le chef de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le général de division, Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine, tenait une réunion avec les responsables de la sécurité routière pour comprendre les problématiques soulevées par le département.

A l’issue de la réunion, la DGSN a pris 8 décisions, dont l’interdiction aux étrangers d’emprunter les transports publics.

Il a également ordonné de déterminer l’heure et le lieu des embouteillages dans la capitale et de renforcer le parc de personnel, de motos et de voitures chargés du contrôle de la circulation aux points sensibles.*

Il est désormais interdit aux agents de la sécurité routière d’utiliser des téléphones portables pendant leur service, ils ne peuvent utiliser que des méthodes de communication sans fil et sont tenus de respecter la signalisation et les feux de circulation.

Les mesures prises consistent notamment à éloigner les mendiants des intersections et à empêcher les tricycles de se rendre ou de s’approcher du centre-ville afin d’éviter les embouteillages et les violations du code de la route.